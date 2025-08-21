みりちゃむ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/21】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が21日、自身のInstagramストーリーズを更新。前髪ありのショットを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】みりちゃむ、雰囲気ガラリの久々ヘアスタイル

◆みりちゃむ、久しぶりの前髪ショットを公開


みりちゃむは「久々前髪出したらめっちゃ伸びてた」とコメントし、前髪を下ろした姿を披露。長めの前髪を流したスタイルが多い普段とは異なる雰囲気の自撮りを公開した。

この投稿に、ファンからは「別人みたい」「可愛すぎる」「印象変わる」「どんな髪型も似合う」「あどけなさが出る」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

