NiziUリオ、“前髪あり”お団子ヘア披露「印象変わる」「可愛い」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/21】ガールズグループ・NiziU（ニジュー）の公式Instagramが21日に更新された。メンバーのRIO（リオ）が新しいヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】NiziUリオ、前髪ありの新ヘア
リオは「どぉ〜？」とコメントし、前髪を作った新しいヘアをお団子のように結んだスタイルを披露した。白いブラウスにチェック柄のベストを合わせたコーディネートが印象的で、長めの前髪が定着していた最近とは異なる雰囲気の可愛らしい姿を見せている。
この投稿に、ファンからは「前髪ありまじ可愛い」「いい子いい子したくなる」「印象変わる」「可愛すぎる」「似合ってる」「素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
