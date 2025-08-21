¡Ö¤â¤¦¥Ó¥¥Ë¤´Â´¶È¡©¡×¤ÎÀ¼¤ò°ì½³¡ª¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×½Ð±é¤Î35ºÐ¥¿¥ì¥ó¥Èà¹¶¤á¤¿áÂçÃÀ¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ï¡¼¤¤¤ï¡¼¤¤¡×¡Ö¤Õ¤ß¤Ë¤ã¤óÅÁÀâ¤ÏÂ³¤¯¡×
¡Ö15Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡Ä¡×¥ÉÇ÷ÎÏ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤±é¤¸¤ëÌø°æ¿ó¤ò¥Á¥ä¥Û¥ä¤¹¤ë¥Û¥¹¥Æ¥¹Ìò¤òÌ³¤á¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¥¹¥Æ¥¹Ìò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ¤Õ¤ßÆà(35)¡£½Ð±é¹ðÃÎ¤ò¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¥Ó¥¥Ë¤â¤´Â´¶È¡©¡×¤Ê¤É¤ÉÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÀ¼¤ò°ì½³¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤¬¡ÖÎëÌÚ¤Õ¤ßÆà¤Î¿·ºî¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö15Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÃÀ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¼«Á³ÂÎ¤Î»ä¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£Åº¤¨¤é¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢ÊÁÊª¤Î¾®¤µÌÜ¥Ó¥¥Ë¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢à¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êá¤Î¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¡¼¤¤¤ï¡¼¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Õ¤ß¤Ë¤ã¤óÅÁÀâ¤ÏÂ³¤¯¡×¡ÖÉ¬¤ºÇã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¼¡ª¡×¡ÖÀ¨¤¤Ç÷ÎÏ ¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£