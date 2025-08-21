加藤清史郎がボーカル務める“LUNA CHEE”CMにLUNA SEA本人が反応 「声似てるな」「うちのメンバーが弾いてんじゃないの？」
俳優・加藤清史郎が出演するマクドナルドの新テレビCM『チーチーROSIER』篇を見たLUNA SEAのメンバーによるリアクションムービーが、バンドの公式SNSなどで公開された。
【動画】“LUNA CHEE”CMを見たLUNA SEAメンバーのリアクション動画
同CMは、LUNA SEA公認のコピーバンド「LUNA CHEE（ルナチー）」が登場し、代表曲「ROSIER」をアレンジした替え歌をパフォーマンスするという内容。ボーカル役を加藤が熱演し、歌唱はものまねタレントのたむたむが担当した。ミュージックビデオは「ROSIER」の世界観を細部まで完全再現しており、LUNA SEAメンバーもその完成度に驚きを見せている。
リアクションムービーでは、ギターのSUGIZOが「声似てるな」「これRYU…RYUじゃないのこれ？」と驚いた様子でコメント。「31年前の映像がこうやってリバイバルされるんだね」と語った。ボーカルのRYUICHIも「やっぱ声も似てるよ」「差がわからない」と反応し、「世界観を役者さんたちやミュージシャンの方が持ってる」と称賛した。
ドラムの真矢は「よくここまで再現したね」「各パートのみんなの動きとかさ、スネアに“I am the trigger”って書いてある」と細部へのこだわりに注目。ベースのJは「これうちのメンバーが弾いてんじゃないの？ 弾いてない？ すげー」と驚き、「俺たちの曲をこうやってまた楽しんでもらえるのはありがたいよね」と語った。
ギターのINORANは「ハハハ！すご！」「本当にいいと思います、完璧です」と笑顔で評価。そして、真矢は「ただ一つだけ。チッチッチーとか言ってたけなぁ？ そこだけですね」と笑い、RYUICHIも「この詞で歌ったっけな」と冗談めかした。
同作は原曲へのリスペクトを込めたパロディとして、本人たちからも絶賛を得るかたちとなった。オマージュ表現をめぐる議論が注目されるなか、LLUNA SEAのメンバー自らがその再現度を楽しむ姿は、視聴者にも安心感と笑いを届けている。
【動画】“LUNA CHEE”CMを見たLUNA SEAメンバーのリアクション動画
同CMは、LUNA SEA公認のコピーバンド「LUNA CHEE（ルナチー）」が登場し、代表曲「ROSIER」をアレンジした替え歌をパフォーマンスするという内容。ボーカル役を加藤が熱演し、歌唱はものまねタレントのたむたむが担当した。ミュージックビデオは「ROSIER」の世界観を細部まで完全再現しており、LUNA SEAメンバーもその完成度に驚きを見せている。
ドラムの真矢は「よくここまで再現したね」「各パートのみんなの動きとかさ、スネアに“I am the trigger”って書いてある」と細部へのこだわりに注目。ベースのJは「これうちのメンバーが弾いてんじゃないの？ 弾いてない？ すげー」と驚き、「俺たちの曲をこうやってまた楽しんでもらえるのはありがたいよね」と語った。
ギターのINORANは「ハハハ！すご！」「本当にいいと思います、完璧です」と笑顔で評価。そして、真矢は「ただ一つだけ。チッチッチーとか言ってたけなぁ？ そこだけですね」と笑い、RYUICHIも「この詞で歌ったっけな」と冗談めかした。
同作は原曲へのリスペクトを込めたパロディとして、本人たちからも絶賛を得るかたちとなった。オマージュ表現をめぐる議論が注目されるなか、LLUNA SEAのメンバー自らがその再現度を楽しむ姿は、視聴者にも安心感と笑いを届けている。