パペットスンスン×niko and …初コラボ♡遊び心あふれる限定アイテム

ぬいぐるみのような愛らしさで人気の「パペットスンスン」と、ライフスタイルブランド「niko and …」が初めてタッグを組んだコラボレーションがついに実現しました。今回のテーマは“旅”。スンスンたちが繰り広げる旅の物語をモチーフにしたアートワークが、雑貨からアパレルまで幅広いラインアップで展開されます。先行予約や店舗限定キャンペーンも充実しているので、ファンならずとも見逃せない内容です♪

遊び心たっぷり♡雑貨アイテム

おすわりオブジェ（全3種）

ぬいぐるみエコバッグ

置き時計

コラボの目玉は、日常をほんの少し楽しくしてくれる雑貨ライン。

スンスンの存在感をお部屋にプラスできる「おすわりオブジェ」（全3種 各2,200円）や、ふわふわ感が可愛い「ぬいぐるみエコバッグ」（3,960円）、さらにインテリアのアクセントになる「置き時計」（1,980円）が登場。

ウォッシュバンド

ほかにも「ウォッシュバンド」（3,740円）はユニークさと実用性を兼ね備えたアイテムとして人気を集めそうです。

デイリーに使えるアパレルも展開

ファッションアイテムも充実♡「ロンT」（全3種 各5,500円）はフルーツやハンバーガーの遊び心あるプリントが印象的。

肌寒い季節まで活躍する「フーディープルオーバー」（全3種 各6,000円）はリラックス感のあるシルエットで、ユニセックスにも着やすいデザインです。

「アソートCAP」（全2種 各3,990円）はスンスンの刺繍がさりげないアクセントになり、コーディネートの仕上げにぴったり。

フォトスポットや限定ステッカーも

9月10日からは全国の「niko and …」店舗で、税込3,300円以上のコラボ商品購入者にオリジナルステッカーをプレゼント。

さらに「niko and …」横浜ベイクォーター店にはスンスンたちと写真が撮れるフォトスポットが期間限定で登場します。

また、一部店舗ではコラボデザインのレシート写真機が無料で体験できるなど、アイテム購入以外でも楽しめる仕掛けが盛りだくさんです。

まとめ

初めての「パペットスンスン」と「niko and …」のコラボは、可愛いだけでなく日常をアップデートしてくれるアイテムばかり。

雑貨からアパレルまで幅広いラインナップは、自分用はもちろんギフトにもおすすめです。

さらに店舗限定のフォトスポットや特典もあり、ファンにとって特別な体験になること間違いなし。数量限定のため、気になるアイテムは早めのチェックをお忘れなく♪