小林幸子、お盆で親戚が大集合「お姉ちゃん家族や甥っ子姪っ子、さらにその子供達など」 家族で集まれる幸せを噛みしめる
歌手の小林幸子（71）が21日、自身のインスタグラムを更新。お盆に集まった親戚一同を紹介した。
【写真】小林幸子が公開した親戚大集合ショット
「先日の小林家のお盆の法要をしました」と報告。「毎年、お姉ちゃん家族や甥っ子姪っ子、さらにその子供達など、皆んなで集まります!!」と紹介し、みんなで飲み物片手に笑顔を見せる親族の集合ショットを公開した。
小林は「毎年、みんなが成長している姿を見るのも、本当に嬉しいです」と喜びをにじませ、「お父さん、お母さんも一緒に盛り上がってくれてるかな？」と両親に思いを馳せた。
