洗練デザインで使いやすさ抜群【ザノースフェイス】のボルダーデイパックが万能すぎる！Amazonで絶賛販売中！

スクリーンショット 2025-08-01 232153


デバイスやガジェット、アクセサリーなどを収納できる日常生活での利便性を追求した高機能デイパック。ボルダーデイパックは、24リットルの収納力が特長の大容量モデル。

スクリーンショット 2025-08-01 232213


自立するボックス型にデザインすることで、内部へのアクセスと収納物の出し入れをスムーズに行える。

スクリーンショット 2025-08-01 232225


本体内部には13インチまでのPCやタブレット、A4サイズまでのドキュメントファイルなどが収納できる蛇腹式のスリーブを装備。

スクリーンショット 2025-08-01 232242


左サイドには貴重品の収納に便利なジッパー付きの隠しポケットを設置。