　アメリカ発祥の登山用リュック（バックパック）などを扱うブランド「グレゴリー（GREGORY）」は、優れた機能性とデザインでオンとオフの両方のシーンで活躍する。今回は、特に注目すべきグレゴリーのリュックとショルダーバッグを厳選して紹介。日常からアウトドアまで、スタイリッシュかつ便利に使えるアイテムが揃っている。

■オンオフ問わず活躍「グレゴリー」のおすすめリュック

[グレゴリー] JADE28 ジェイド28／ジェイド33

　ジェイド28は男女問わず使える定番バックパックで、オンオフ問わず活躍する。またウィメンズ向けのジェイド33はで体にフィットするデザイン。両アイテムとも日常の通勤・通学から週末のアウトドアまで、幅広いシーンで使えるのが魅力だ。

●注目ポイント
・多機能ポケットで荷物を整理しやすい
・パッド入りコンパートメントでPCやタブレットも安心
・軽量かつ丈夫で長時間の使用も快適
・豊富なカラーバリエーションで好みに合わせて選べる

[グレゴリー] デイパック（現行モデル）
　シンプルで使いやすいデイパックは、軽量かつ丈夫で毎日の通勤・通学に最適。カジュアルなデザインながら、必要最低限の収納力はしっかり確保しているため、オンオフ問わず活躍する。

●注目ポイント
・コンパクトながら収納力十分
・ノートPC収納用スリーブ付き
・モダンなデザインでカジュアルにもフォーマルにも対応
・軽量で長時間背負っても疲れにくい

[Gregory] カバートミッションデイ（ビジネスリュック）
　ビジネスシーンに最適なカバートミッションデイは、収納力と機能性を両立したリュック。PC収納スペースや多彩なポケットを備え、通勤や出張でも快適に使える。見た目もスタイリッシュで、ビジネスバッグや就活時のリュックとしても好印象。

●注目ポイント
・PC収納可、ビジネス書類も整理しやすい
・多機能ポケットで小物の管理も簡単
・高耐久素材で長く使用可能
・落ち着いたデザインでスーツスタイルにも違和感なし

■日常使いからお出かけまで「グレゴリー」のショルダーバッグ

[グレゴリー] クイックポケットM
　クイックポケットMは、コンパクトながら必要な荷物をしっかり収納できるショルダーバッグ。体にフィットするデザインで、財布、鍵、携帯などを入れるのにちょうどいいサイズ感。通勤・旅行・散歩など日常のさまざまなシーンで活躍する。

●注目ポイント
・小物の収納に便利なポケット多数
・軽量で長時間使用しても疲れにくい
・シンプルなデザインで幅広いコーデに合わせやすい
・取り出しやすい開口部で利便性抜群

[グレゴリー] クラシックサコッシュM
　クラシックサコッシュMは、休日やアウトドアで使いやすいカジュアルショルダー。必要最低限の荷物を持ち歩くのに最適で、花柄のデザインを選ぶとシンプルな服を着た時のアクセントに◎。デザインのバリエーションが選べるのも魅力。

●注目ポイント
・軽量で肩掛けしやすい
・コンパクトながら収納力あり
・シンプルなデザインでカジュアルコーデに最適
・アウトドアや街歩きで活躍

　「グレゴリー（GREGORY）」のリュックとショルダーバッグは、高い機能性と洗練されたデザインが特徴で、オンオフ問わず活躍する。通勤・通学から週末のアウトドアまで幅広いシーンで使えるため、日常使いのバッグとしても頼りになる。自分のスタイルや用途に合わせて、お気に入りの一品を見つけてほしい。