世界的人気を誇るユーチューバー兼プロボクサーのジェイク・ポール（28＝米国）が、3階級制覇のWBA世界ライト王者ジャーボンテ・“タンク”・デービス（30＝同）との対戦決定を発表した。ポールが主宰する「MOST VALUABLE PROMOTIONS」が20日（日本時間21日）に発表したもので、11月14日に米ジョージア州アトランタのステートファーム・アリーナで開催するという。

20年にプロボクシングデビューし、ユーチューバーや元アスリートら相手に戦績を積み重ねてきたポールは、昨年11月に元統一世界ヘビー級王者マイク・タイソン（当時58＝米国）、今年6月には元WBC世界ミドル級王者フリオ・セサール・チャベス・ジュニア（39＝メキシコ）に判定勝ち。戦績を12勝（7KO）1敗とし、WBA世界クルーザー級14位にランクされている。

一方のデービスはスーパーフェザー級、ライト級、スーパーライト級の3階級を制した30勝（28KO）1分けの無敗王者。3月にWBAスーパーフェザー級王者ラモント・ローチ（30＝米国）と引き分けてデビューからの全勝がストップしたが、パンチを受けた際に膝をつくようなしぐさを見せ、コーナーへ向かってセコンドにタオルで顔を拭いてもらう“疑惑のダウン”が物議を醸した。元交際相手への暴行容疑で今年7月に逮捕されるなどトラブルメーカーとしても知られるが、かつて米リング誌選定のパウンド・フォー・パウンド（PFP、全階級を通じての最強ランキング）入りするなど、米国人ボクサーでは最も人気があるともいわれる。

両者の体重に差がありすぎるため、試合はエキシビションとなる見通し。キャリア最強の相手を迎え、今後さらにビッグネームとの対戦を希望するポールは、スポーツ専門局ESPNに「ヤツの愛称はタンクかもしれないが、俺はFPVドローンで、無力化しようとしている。確かにヤツはPFPファイターの一人だが、俺のモットーは誰にでも、いつでも、どこでも、不利でも負けないこと。自分の可能性を高く評価している。まずはダビデを殺し、次にゴリアテを倒す。世界はそれを目撃し、視聴率記録はさらに更新される」とコメントした。試合はNetflixが独占ライブ配信するという。