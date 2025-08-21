さくらももこ原作の「コジコジ」と韓国発キャラクター「チェゴシム（최고심）」がコラボされ、ポップアップイベントが9月19日よりJR池袋駅（東京都豊島区）南改札前にて開催される。

【画像】コジコジとチェゴシムコラボの主要キャラクター紹介

ポップな色合いとポジティブな世界観から国内外のZ世代を中心に注目を集めている「チェゴシム」と、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の「コジコジ」による今回のコラボ。ゆるいタッチのイラストと、心にそっと寄り添う言葉たちが注目ポイントとなっている。「きみはきみ わたしはわたしだよ」というメッセージ付きのイラストは「チェゴシム」の作者・チェゴシム氏による描き下ろしで、「コジコジ」に登場する人気キャラクターと“ゴシムちゃん”たちが独自の世界観で描かれている。ポップアップでは、キャラクターのコラボアートを使用したお守りカードや、マスコットなどを販売予定だ。

■ポップアップ詳細「チェゴシム×コジコジ」コラボポップアップ実施期間：2025年9月19日（金）～9月30日（火）場所：JR池袋駅南改札前営業時間：11時～21時※最終日のみ19時30分閉店

■グッズ詳細・チェゴシム×コジコジお守りカード（全5種） 各220円（税込）「チェゴシム」の定番人気商品・お守りカードがコラボ特別バージョンで登場。表面には「コジコジ」、裏面には「あかちゃんゴシム」が描かれた「わたしはわたしだよお守り」や、お茶を沸かした「やかん君」とそのお茶を飲む「うさゴシム」が並んだ「いいともだちお守り」など、全5種類を販売。

・チェゴシム×コジコジコラボ マスコット（全2種） 各2,530円（税込） バッグなどに付けて持ち歩きたいボールチェーン付きのマスコットは、「チェゴシム」風タッチの「コジコジ」と、「コジコジ」の格好をした「うさゴシム」の全2種類。きゅるんとした瞳と、ほっぺたがポイント。

©choigosim ©さくらももこ

（文＝リアルサウンド ブック編集部）