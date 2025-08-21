『おジャ魔女どれみ』”見習いタップ”のグミや”愛しのトゥルビヨン”の飴が登場　PAPABUBBLEとコラボ

TVアニメ『おジャ魔女どれみ』と「PAPABUBBLE/パパブブレ」がコラボしたキャンディ・グミのシリーズが8月21日（木）よりパパブブレ公式サイトにて予約受付開始され、8月28日（木）より全国店舗にて数量限定で発売される。

【画像】『おジャ魔女どれみ』が飴に！作中のスイーツから着想を得た味も

2020年に公開された「おジャ魔女どれみ」20周年記念作品『魔女見習いをさがして』とのコラボレーションから5年。アニメ放映25周年を記念し、再び夢のコラボが実現。

見習いタップやマジョリカ、魔女帽など、ファンにはおなじみのモチーフをキャンディで繊細に表現された。今回新たに仲間入りした「ハナちゃん」の魔女帽キャンディは、ハナちゃんの大好物であるプリンフレーバーで登場。枕型キャンディは、どれみ・はづき・あいこ・おんぷ・ももこ・ハナの6人を象徴するカラーで構成。みんなで協力して呪文を唱える“マジカルステージ”をイメージしたデザインとなっている。ラズベリーフレーバーは、作中の印象的なスイーツ「愛しのトゥルビヨン」から着想を得た特別な味わいとなった。魔女見習いの証ともいえる「見習いタップ」をイメージしたバブレッツも登場。ドーナツ状に並んだ8つのボタンを、輝く8色のカラーとフレーバーで再現されている。

■商品情報・おジャ魔女ドレミ／キャンディセット税込み価格：2,500円

・おジャ魔女ドレミ／バブレッツ税込み価格：1,500円

＜販売店舗一覧＞札幌店／福岡店／仙台店／羽田空港店／横浜アトリエ／京都店／ルクア大阪店／心斎橋店／なんば店／名駅店／栄店／中野店／ルミネ新宿店／ジョイナス店／大丸東京店／さいたま新都心店／町田店／吉祥寺店／立川店／横浜髙島屋店／ラゾーナ川崎店／ルミネ有楽町店／オンラインストア

（文＝リアルサウンド ブック編集部）