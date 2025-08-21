氷川きよしが、8月19日までに自身のInstagramを更新。ストーリーズで衝撃の動画を公開した。

太ももの上にペットボトルを乗せた氷川が登場し、自撮りしながら後ろを向くとモーションが変わり、人魚姫へと変身していく。人魚にはみごとなバストの谷間が――。

「TikTokなどで流行っている “人魚エフェクト” と言われるものです。Filmoraという動画編集ソフトで作成することができます。顔はそのままで全身が人魚に変わるものなので、今回の氷川さんの画像も首から下はCGです。残念ながら、豊満なバストも同様です」（芸能記者）

2025年7月には、Instagramでデコルテ部分や肌が露わな、ショルダータイプの黒い水着を着用。より美しくなっていると評判なのだが、ついに種族も乗り越えて人魚になってしまった。

Xでは、氷川が到達した唯一無二の“個性”に共感する書き込みも。

《氷川きよしが性別を聞かれたときに「妖怪」と答えたのは、男とか女というものに囚われてないから、白黒させたくなかったのかも》

《氷川きよしのインスタフォローしてるんだけど、投稿が上がってくると、毎回こんな女の人フォローしてたっけ…？→KIINA様だ！！ってなる》

《氷川きよしって凄くね？ 高齢者最盛期の時は演歌歌手で 個性重視の現代ではジェンダーレスで これからのAI時代はマイクロチップとか駆使して色々最先端いきそう》

8月20日には、Instagramで23日放送の『嗚呼!!みんなの動物園』2時間SPに出演すると告知した氷川。猫のぬいぐるみを抱きしめ、ピンク色のTシャツでニッコリと微笑んでいる。

「テレビやラジオへのゲスト出演も目白押しですし、29日には世界最大のアニソンイベント『Animelo Summer Live 2025 “ThanXX!”』に出演。翌30日には『24時間テレビ48』（日本テレビ）への出演が決まっています」（前出・芸能記者）

9月6日で48歳となる氷川。今後も何段階もの“進化”を見せてくれるはずだ。