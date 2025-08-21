8月15日の『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）は、話題の過去回を紹介する「リターンズ」を放送。担当した真栄田賢探偵が「マジですごい」と絶賛した、「絶対嗅覚を持つ少女」（2024年9月20日放送）とは。

【映像】折り紙の色を嗅ぎ分ける様子

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。「絶対嗅覚を持つ少女」は、大阪府の女性（37）から寄せられた次のような依頼だ。

『8歳娘の特殊能力について相談したく依頼しました。それは、娘の嗅覚がとても優れているということです。その能力がわかったのは、娘から「お友達の匂いの違いがわかる」と聞いた時からでした。誰かが通るだけで、見なくても匂いだけでわかるというのです。最近、娘の嗅覚がどこまで鋭いのか気になって、私なりに“利き匂い”を色々と考えて娘にやってもらうと、結果はどれも全問正解なのです。しかし、これはあくまで家庭内で私と娘だけが盛り上がっているだけで、もう少し客観的な目線が必要なのでは？ と感じています。そこで、冷静な目線で娘の匂いを嗅ぎ分ける能力を一度確認してもらえないでしょうか』

さっそく、真栄田賢探偵が現地へ行き、まずは友達10人が来てもらうことに。すると、目隠しをした彼女の前を通り過ぎるだけで全員を言い当てる。しかも、「フルーツ系」「体調で変わる時もある」と違いも説明。真栄田探偵は「すごすぎて、何が起きたの？って不思議な感じ」と驚いた。

さらに、9種類の⻨茶の嗅ぎ分けも完璧だったため、匂いの専門家に次なる検証を見てもらった。それは、折り紙の匂いの嗅ぎ分け。10色の色と匂いをその場で覚え、それぞれ当てるというのだ。

一度嗅がせた匂いをフェイントで入れてみても、言い淀むことなく10色すべて正解。山本さんは「紙にも匂いはあるんですけど、色によって当てるのは初めて見ました。（自分で嗅いで）同じやね」とコメント。なお、番組がメーカーに問い合わせても「（匂いに違いは）ないと思う。わからない」という回答だった。

この映像にスタジオからは、「色の分け方もそうだけど、お茶の名前を正しく覚える情報処理能力が半端ない。喋っているトーンも大人っぽい」と驚きの声があがる。また直近では、マスカット1粒ずつで匂いが異なり、美味しい順に並べているというエピソードも明かされた。