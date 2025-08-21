アメリカのトランプ大統領が、ロシアのプーチン大統領との首脳会談により、厳しい声を受けている。8月15日にアラスカ州で行われた会談では、3年以上にわたるロシアによるウクライナへの侵攻が続くなか、停戦に向けた進展はあるのか、全世界が注目を寄せていた。

この会談後にトランプ氏は、ウクライナのゼレンスキー大統領や、NATO（北大西洋条約機構）の首脳たちとも電話会談をした。しかし、会談前のトランプ氏が求めていたはずの「停戦」ではなく、これまでプーチン氏が繰り返してきた「和平合意」に着地。メディアからは何の合意にも至らなかった“ノーディール会談”だと厳しい批判が飛んだ。

交渉が得意なはずのトランプ氏が、一体なぜ負けたのか。そして、いつになれば争いは終わるのか。『ABEMA Prime』では専門家と、米ロ首脳会談について考えた。

■「トランプ氏は最近、本気でノーベル平和賞を欲しがっている」

ウクライナ侵攻をめぐる、トランプ氏の対応は目まぐるしく変わっている。大統領選では「24時間で停戦」と強調。2025年２月にはゼレンスキー大統領と首脳会談するも、関係悪化で3月に支援を一時中断した。7月になってパトリオットミサイルを提供し、停戦から「防衛支援」に転換か、との受け止めが広がった。そして8月15日、停戦から「和平合意」にシフトした。

国際政治学者で東京大学公共政策大学院教授の鈴木一人氏は、「トランプ氏は最近、本気でノーベル平和賞を欲しがっている」と見ている。「『戦争をやめさせるのが、アメリカの国際的役割だ』と、立ち位置を変えようとしている。今までは『西側のリーダーや同盟国として他国を守る』立場だったが、他国を守るより、今ある戦争を止める役割に変えたがっている」。

トランプ氏の行動は「ゼレンスキー氏や欧州諸国の首脳との交渉で変わる」として、「トランプ氏は“その先”を考えているのではなく、とりあえずゼレンスキー氏から何か感触を得て、『次もしプーチン氏と会うならこういう風に出よう』と考える。出たとこ勝負がトランプ流の交渉で、最後の停戦目標までは、どのような道を通るかバラバラだ」と考察する。

米ロ会談の結果については、「『合意がなかった』とは言ったが、失敗したとは思っていない。アラスカまで来て、レッドカーペットを敷いて、大統領専用車に乗せても合意できなかった。負けは負けだが、負けとは認めたくないから、『合意に至らなかった』と表現するのがアメリカ側の演出だ」と分析する。

■今後の動きは？

今後の動きはどうなるのか。8月18日（日本時間19日未明）にトランプ・ゼレンスキー首脳会談が行われた。2者会談後には、ドイツのメルツ首相、フランスのマクロン大統領、イギリスのスターマー首相らも同席し、和平合意の前に停戦で合意するよう求めた。

こうした流れに対し、鈴木氏は「当事者であるウクライナ抜きに、米ロが交渉するのは、そもそも非常識だ。ロシアとウクライナ、双方の言い分を聞いて、すり合わせるための下準備ならいいが、いきなり首脳会談だ。トランプ氏は、自分がやってきた不動産取引のやり方で、出たとこ勝負をして、『俺は交渉の天才だ』と思っている」と解説する。

その背景には「トランプ氏には多国間で物事を解決しようとする発想がない」ことがある。「基本は“1対1”だ。国連は約190カ国と交渉しなければならないため、そういうことはやらない。今回の関税引き上げも、約180の対象国すべてとは交渉していない。日本など約20カ国とだけ交渉したが、すべて“自分と相手”の1対1だ。トランプ氏はそれ以外の交渉方法を知らない」。

■ウクライナの安全保障は？ロシア国内では？

ウクライナの安全保障は、今後どうなるのか。米国と欧州各国がNATOに類似した形で安全保障を提供するパターンについて、米ウィトコフ特使は「ロシアと一致」との考えを示した。NATOの集団防衛の原則では、加盟国が攻撃を受けた場合、全体への攻撃と見なしている。またルビオ国務長官は、「ロシアはウクライナが主権国家であることを受け入れなければならない」としている。

ロシア国内では、どのように受け止められているのだろう。鈴木氏は「若者がどんどん戦争に取られて、亡くなっている。強い言論統制の背後で、打倒プーチン氏とは当然ならないが、ロシアの人々は『こんな戦争はやめて欲しい』『何の得にもならない』と感じているだろう」と推測する。

そして、「国際社会におけるルールを、不条理な力で破壊してしまえば、反対に破壊されても文句を言えなくなる」とする一方で、「ただ残念ながら、人間は自分に弾が直接飛んでくるような戦争でないと関心を持ちにくい」と語った。

また、周辺諸国の対応については、「関心を持たないというか、むしろ関心を持つと、ロシアににらまれて、石油や鉱物が買えなくなる国も出てくる。『沈黙を保つのが一番得だ』と思う国が出てくるのは致し方ないが、最後に自分にツケが回ってくることは自覚している」とした。

（『ABEMA Prime』より）