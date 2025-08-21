脚のむくみケア＆おしゃれを両立！「MAEÉ」の着圧ソックスに秋冬の新色『ネイビー』と『レッド』が登場
ウェルネスブランド「MAEÉ（マエエ）」の着圧ソックスに、新色が仲間入り。
カラーは、落ち着いた『ネイビー』と、鮮やかな『レッド』の2種類です。
公式オンラインストアでは販売がスタートしていて、全国のセレクトショップや「MAEÉ」販売店でも順次展開されますよ。
おしゃれな秋冬カラーの着圧ソックスで、こっそり脚のむくみケアをしてみませんか？
「MAEÉ」の着圧ソックスに秋冬カラーが新登場
「MAEÉコンプレッションソックス」シリーズは、履くだけで脚のむくみを予防＆軽減してくれるアイテムとして、注目を集めています。
豊富なカラーバリエーションとソックスタイプから選べるため、おしゃれを楽しみながらむくみケアを叶えてくれるところが魅力。
そんな着圧ソックスシリーズの「コットンタイプ」と「コットンリブタイプ」に、秋っぽムードを先取りできる新色『ネイビー』と『レッド』が加わりました。
『ネイビー』はオンオフどちらの日にも履きたい一足
シーズンレスで着用できる、上質なコットン素材の「MAEÉコンプレッションソックス コットン」（税込3960円）には、新しく『ネイビー』が登場。
ファッションやシーンを問わず合わせやすいカラーだから、仕事や学校はもちろんのこと、週末のお出かけにも履ける、オンオフで活躍してくれる一足になりそうですよね。
数量限定『レッド』は早めにゲットするのがおすすめ
「MAEÉコンプレッションソックス コットンリブ」（税込3960円）は、立体的なリブ編みがアクセントになり、脚を美しく引き締めて見せてくれるのが特徴的。
そんな「コットンリブタイプ」には、2024年に数量限定で登場した『レッド』が、25年秋冬シーズンの限定色としてカムバックしています。
今回は、より鮮やかな発色を追求し、ゴム糸までも特注で赤に染め上げられた、こだわりの仕上がりになっていますよ。
美しいレッドカラーのソックスにローファーを組み合わせれば、トレンド感のあるかわいい足元になる予感。
ソックスのサイズ展開は、どちらのアイテムも『M（23〜25僉法戮函L（25〜27cm )』の2種類です。
洗練されたデザインと快適な履き心地の着圧ソックスで、脚のむくみケアとおしゃれの双方を満喫してみてくださいね。
「MAEÉ」公式オンラインストア
https://maee.jp/
参照元：株式会社ｅｎｃｙｃｌｏ プレスリリース
カラーは、落ち着いた『ネイビー』と、鮮やかな『レッド』の2種類です。
公式オンラインストアでは販売がスタートしていて、全国のセレクトショップや「MAEÉ」販売店でも順次展開されますよ。
おしゃれな秋冬カラーの着圧ソックスで、こっそり脚のむくみケアをしてみませんか？
「MAEÉ」の着圧ソックスに秋冬カラーが新登場
「MAEÉコンプレッションソックス」シリーズは、履くだけで脚のむくみを予防＆軽減してくれるアイテムとして、注目を集めています。
豊富なカラーバリエーションとソックスタイプから選べるため、おしゃれを楽しみながらむくみケアを叶えてくれるところが魅力。
そんな着圧ソックスシリーズの「コットンタイプ」と「コットンリブタイプ」に、秋っぽムードを先取りできる新色『ネイビー』と『レッド』が加わりました。
『ネイビー』はオンオフどちらの日にも履きたい一足
シーズンレスで着用できる、上質なコットン素材の「MAEÉコンプレッションソックス コットン」（税込3960円）には、新しく『ネイビー』が登場。
ファッションやシーンを問わず合わせやすいカラーだから、仕事や学校はもちろんのこと、週末のお出かけにも履ける、オンオフで活躍してくれる一足になりそうですよね。
数量限定『レッド』は早めにゲットするのがおすすめ
「MAEÉコンプレッションソックス コットンリブ」（税込3960円）は、立体的なリブ編みがアクセントになり、脚を美しく引き締めて見せてくれるのが特徴的。
そんな「コットンリブタイプ」には、2024年に数量限定で登場した『レッド』が、25年秋冬シーズンの限定色としてカムバックしています。
今回は、より鮮やかな発色を追求し、ゴム糸までも特注で赤に染め上げられた、こだわりの仕上がりになっていますよ。
美しいレッドカラーのソックスにローファーを組み合わせれば、トレンド感のあるかわいい足元になる予感。
ソックスのサイズ展開は、どちらのアイテムも『M（23〜25僉法戮函L（25〜27cm )』の2種類です。
洗練されたデザインと快適な履き心地の着圧ソックスで、脚のむくみケアとおしゃれの双方を満喫してみてくださいね。
「MAEÉ」公式オンラインストア
https://maee.jp/
参照元：株式会社ｅｎｃｙｃｌｏ プレスリリース