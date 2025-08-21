脚のむくみケア＆おしゃれを両立！「MAEÉ」の着圧ソックスに秋冬の新色『ネイビー』と『レッド』が登場

ウェルネスブランド「MAEÉ（マエエ）」の着圧ソックスに、新色が仲間入り。

カラーは、落ち着いた『ネイビー』と、鮮やかな『レッド』の2種類です。

公式オンラインストアでは販売がスタートしていて、全国のセレクトショップや「MAEÉ」販売店でも順次展開されますよ。

おしゃれな秋冬カラーの着圧ソックスで、こっそり脚のむくみケアをしてみませんか？

「MAEÉ」の着圧ソックスに秋冬カラーが新登場



「MAEÉコンプレッションソックス」シリーズは、履くだけで脚のむくみを予防＆軽減してくれるアイテムとして、注目を集めています。

豊富なカラーバリエーションとソックスタイプから選べるため、おしゃれを楽しみながらむくみケアを叶えてくれるところが魅力。



そんな着圧ソックスシリーズの「コットンタイプ」と「コットンリブタイプ」に、秋っぽムードを先取りできる新色『ネイビー』と『レッド』が加わりました。

『ネイビー』はオンオフどちらの日にも履きたい一足



シーズンレスで着用できる、上質なコットン素材の「MAEÉコンプレッションソックス コットン」（税込3960円）には、新しく『ネイビー』が登場。



ファッションやシーンを問わず合わせやすいカラーだから、仕事や学校はもちろんのこと、週末のお出かけにも履ける、オンオフで活躍してくれる一足になりそうですよね。

数量限定『レッド』は早めにゲットするのがおすすめ



「MAEÉコンプレッションソックス コットンリブ」（税込3960円）は、立体的なリブ編みがアクセントになり、脚を美しく引き締めて見せてくれるのが特徴的。

そんな「コットンリブタイプ」には、2024年に数量限定で登場した『レッド』が、25年秋冬シーズンの限定色としてカムバックしています。



今回は、より鮮やかな発色を追求し、ゴム糸までも特注で赤に染め上げられた、こだわりの仕上がりになっていますよ。

美しいレッドカラーのソックスにローファーを組み合わせれば、トレンド感のあるかわいい足元になる予感。

ソックスのサイズ展開は、どちらのアイテムも『M（23〜25僉法戮函L（25〜27cm )』の2種類です。

洗練されたデザインと快適な履き心地の着圧ソックスで、脚のむくみケアとおしゃれの双方を満喫してみてくださいね。

「MAEÉ」公式オンラインストア
https://maee.jp/

参照元：株式会社ｅｎｃｙｃｌｏ プレスリリース