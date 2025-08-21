全世界からデビューを待望されている5人組ボーイグループ・CORTIS(読み：コルティス)が、8月18日ソウルで行われたショーケースにて初パフォーマンスを披露。会場には多くのメディアがつめかけ、2025年、大きな話題をさらうグループになるであろう彼らに熱い視線が送られた。

BTSとTOMORROW X TOGETHER が所属する「ボーイグループ名家」BIGHIT MUSIC が6年ぶりに送り出す新人として、世界中の音楽ファンの注目を集めているCORTIS。「COLOR OUTSIDE THE LINES」(＝線の外に色を塗る)というフレーズからランダムに6文字を抜き出してつくられたグループ名は「世の中が定めた基準やルールにとらわれず、自由に思考する」という意味を持つ。

MARTIN(マーティン)、JAMES(ジェームス)、JUHOON(ジュフン)、SEONGHYEON(ソンヒョン)、KEONHO(ゴンホ)の5人のメンバーは全員が10代であり、自分たちのストーリーを基に、作詞･作曲･振付･ビデオグラフィーなど様々な分野で能力を発揮する。

▲MARTIN(マーティン) CORTISの頼れるリーダー。2024年に大ヒットとなったILLITの『Magnetic』の作詞作曲を手掛ける10代プロデューサー。

▲JAMES(ジェームス) TOMORROW X TOGETHERの『Deja Vu』など先輩アーティストの楽曲制作や振り付けに関わる、チームのアイデアバンク。

▲JUHOON(ジュフン) 子役出身の愛らしいビジュアルと、グループのブレーンとして話し合いの調整役をこなす成熟した人間性が魅力。

▲SEONGHYEON(ソンヒョン) パフォーマンスもビジュアルも優秀なオールラウンダー。自分のスタイルをしっかりもち、ステージでも唯一無二の魅力を発揮。

▲KEONHO(ゴンホ) 可愛い最年少メンバー。映像制作のアイデアが豊富で、デビューアルバムのタイトル曲『What You Want』のムービーにも関わる。

ショーケースではインタビューに加え、1st EP『COLOR OUTSIDE THE LINES』に収録される「What You Want」と「Go!」の2曲がパフォーマンスされた。

「What You Want」はトレッドミルを使った斬新な振り付けと、懐かしさと新しさが融合したサウンドが特徴的。「僕たち全員が音楽と振り付け、映像制作に参加しました」(JAMES)、「欲しいものを躊躇せずに手に入れるという意思を表した曲。最後まで悩みに悩んで作りました」(SEONGHYEON)と語る通り、10代の少年らしいはつらつとした感情や解放感が伝わってくる。

メンバー全員でサウンド、歌詞、振り付け、ムービーについて議論するのが“ヤングクリエータークルー”であるCORTISならではのスタイルだ。「『What You Want』の制作中に、僕たちが人生で求めるものが何なのかを話し合ったことがありました。誰かは自由、誰かは平和、誰かは幸せみたいにメンバーの考えはみんな違っていました。その言葉をいかしてレコーディングをして、即興で作ったメロディや歌詞も最終盤に反映しました」(MARTIN)。彼らの持つストーリーが楽曲に色濃く反映されることで1曲1曲がファンへのメッセージとなり、共感も高まるのだろう。

1年以上練習してきたという「Go!」はヒップホップ(Hip hop)とポップ(Pop)の境界にある独創的なサウンドが際立つ。この曲もメンバー全員が制作に参加しており「世界をCORTISの色に染めたい」というメッセージを発信している。息を合わせながらもフリースタイルを感じさせるラフな振り付けには、チームワークのよさや10代ならではの爽やかな感性が溢れている。

ショーケースを通して強く伝わったのは、CORTISが音楽に自分自身を反映し、ファンへのメッセージとして届けるグループになろうとしているということだ。「僕たちを1つの単語で表現するなら、率直さです。制作するときは、いま考えている思いや感情、飾りのない率直な感情を込めています」(JUHOON)、「楽曲のチャート入りもすごくうれしいのですが……個人的には1人でも3人でも少人数でもいいので、僕たちの曲がそのメッセージ通り“好きなことをやって欲しいものを手に入れる”というモチベーションとして皆さんに伝わればうれしい」(MARTIN)という言葉にも、メンバーの一貫した誠実な思いがにじむ。

グループを表すキーワードは？の質問には「僕たちはビビンバみたいなグループだと思います。曲やMVの作業をするとき、ビビンバのようにいろんな材料、いろんな具をバランスよく1つに合わせていい結果を出そうとしているので」(KEONHO)と、可愛らしい答えが。混ぜておいしくなるビビンバのように、CORTIS5人の才能と魅力が融合することでどんなグループになっていくのか、今から楽しみでたまらない。偉大な先輩アーティストをもつことへのプレッシャーも糧に変え、ついにCORTISの快進撃が始まる。

