20ÆüÌë¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½»¿Í¤Î½÷À¤¬¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤µ¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¿À¸Í¤ÎÃæ¿´Éô¤Î¡¢JR»°¥ÎµÜ±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¤Û¤É¤Î¿ÍÄÌ¤ê¤ÎÂ¿¤¤¾ì½ê¤Çµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Î¸½¾ì¸¡¾Ú¤Ï21ÆüÌ¤ÌÀ¤Þ¤ÇÂ³¤¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ä³¬ÃÊ¤Ë¤Ï½÷À¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë·ìº¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
20Æü¸á¸å7»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è°ëÊÕÄÌ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½»¿Í¤«¤é¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤ÇÃË½÷¤¬¤â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¤ÎÈáÌÄ¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»¿Í¤Ç²ñ¼Ò°÷¤ÎÊÒ»³·Ã¤µ¤ó¤¬¡¢6³¬¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Á°¤Ç·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤Î¾åÈ¾¿È¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î»É¤·½ý¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤¿30Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤é³°¤ò¸«¤ë¤È¡¢·Ù»¡¡¦¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤¬·ì¤Î³¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×