九州の西の海上にあった熱帯低気圧はきょう21日午前、台風12号になりました。奄美地方を除く鹿児島県内は線状降水帯が発生するおそれがあります。

気象台によりますと、台風12号は正午現在薩摩川内市の西南西50キロの海上にあって、ゆっくりと東に進んでいます。中心気圧は1004ヘクトパスカル、最大瞬間風速は25メートルです。

台風がこのまま進んだ場合、21日夜にも薩摩半島に上陸するおそれがあります。

いちき串木野市付近では午後2時半ごろ、1時間におよそ120ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が出ました。

また奄美地方を除く県内は21日夕方から22日夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

土砂災害警戒情報が、鹿児島市、薩摩川内市、甑島、姶良市、日置市、いちき串木野市、南さつま市、枕崎市、三島村に出ています。

22日昼までの24時間雨量は多いところで、薩摩地方が250ミリ、大隅地方が180ミリ、種子島・屋久島地方が200ミリとなっていて、線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

気象台は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重な警戒を呼びかけています。

各地に避難指示が出ています。鹿児島市のがけの近くに住んでいる人、薩摩川内市、いちき串木野市、姶良市、日置市、南さつま市、枕崎市に避難指示が出ています。がけや川の近くなど危険な場所にいる場合は、避難が必要です。

また、指宿市は市内全域に「高齢者等避難」を発表しました。

・