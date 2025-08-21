¡Öº£Ìë¤Ïµå¤Î¥¥ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¡4²ó5¼ºÅÀ¤Ç½é¹õÀ±¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¶ì¸À¡¡ÂÀ¤â¤â¤Î¤±¤¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ
¡þMLB¡¡¥í¥Ã¥¡¼¥º8-3¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡¢¥¯¥¢¡¼¥º¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤ËÆóÅáÎ®¤È¤·¤ÆÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£4²ó9°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢º£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£4²ó¤Ë¤Ï±¦Â¤ËÂÇµå¤¬Ä¾·â¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¡£½Ð¾ì¤ÏÂ³¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢8²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÂåÂÇ¤¬Á÷¤é¤ì¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥Ù¥¹¥È¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä¾µå¤ÏÉáÃÊ¤Û¤É¤Î°ÒÎÏ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÊÑ²½µå¤âÀÚ¤ì¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¥Þ¡¼¥¯¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ìë¤Ïµå¤Î¥¥ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£É¬¤º¤·¤â·ë²Ì¤ÈÄ¾·ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Æü¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4²ó¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÀ¤â¤â¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë°Â¿´¤·¤¿¡£¤â¤·É¨¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÁ´¤¯°ã¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£º¯¤¬ÂÀ¤â¤â¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë°Â¿´¤Ç¤¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤Ã¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£
8²ó¤ÎÂåÂÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾¯¤·¥¹¥³¥¢¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ç¤ÊÍýÍ³¤ÏÄ¥¤ê¤È¼ð¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÂÀ¤â¤â¤ËÄ¾·â¤·¤¿¤¬¡¢É¨¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹¬¤¤¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¹Å¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸òÂå¤µ¤»¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆüÆüËÜ»þ´Ö22Æü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤ÏµÙÍÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«Áª¼ê¡£Æ±23Æü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÆü¤Ï¤â¤È¤â¤ÈµÙÍÜ¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶âÍË¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£