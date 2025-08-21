ACEes深田竜生、理想の“告白シチュエーション”はまさかの場所!? 鈴木愛理は拒否反応「めっちゃヤダ！」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

8月14日（木）に放送された同番組には、スタジオゲストとしてACEesの深田竜生と佐藤龍我が出演した。

「夏の告白」がテーマの今回、2人に“理想の告白”を聞いたところ、思いもよらぬ発言が飛び出し…。

【映像】今ソレ言う!?ACEes深田「ねえねえ、付き合ってほしい」

番組内では、さまざまな告白パターンが紹介された。すると山里が深田と佐藤の2人に「告白するなら、どんな感じでする？」と“理想の告白”について問いかける。

「やってみたいのがあるんですよね」と明かした深田に山里が「シチュエーションなに？」と聞くと、返ってきた答えはまさかの「サウナ」。まったく雰囲気のなさそうな状況に鈴木は「めっちゃヤダ！」と拒絶反応を示した。

ともあれ、サウナでの告白を深田と鈴木が実演してみることに。椅子に座り、目をつむりながら鈴木に「ああ、サウナ気持ちよかったねー。ととのった？」と声をかける深田。鈴木が「ととのったー」と返事をすると、しばらくしたあと目を閉じたまま唐突に「ねえねえ、付き合ってほしい」と口走った。

まさかの告白タイミングに、見ていた佐藤は笑いを堪えることができない。告白された鈴木の答えも「今？」だった。

これにはスタジオも大爆笑。山里と佐藤が鈴木の答えに「正解です！」と理解を示すと、深田本人も「そうかそうか。そうなるんですね」と笑った。

深田としては「ととのうときって、確実にOKもらえるんじゃないか」という目論見があったそう。これに対しても山里から「サウナでぼーっとしてるのを使ってってこと？」と厳しいツッコミが入った。

鈴木からも「やっぱ目は開けたときに言ってほしいかも」とダメ出し。「だって目を見るの好きなんでしょ？なんでここぞというときに見ないの？」と鈴木は不満げな表情を浮かべていた。