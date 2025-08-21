½ãÎõ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÌ©Ãå¡¡ÇòÀîÍµÆóÏº¡ÖËÍÃ£¤è¤ê¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡²ÎÍØ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î½ãÎõ¡Ê¼ò°æ°ì·½¡¢ÇòÀîÍµÆóÏº¡¢¸å¾åæÆÂÀ¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø½ãÎõ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ »à¤Ì¤Þ¤Ç¿ä¤¹¤Î¤«¡Ù¡Ê9·î5Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¸Ø¤é¤·¤²¤Ê´é¤Ç±Ç²è¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë½ãÎõ
¡¡2024Ç¯11·î25Æü¡¢²ÎÍØ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Ö½ãÎõ¡×¤Ï¡¢½é¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¡Ø½ãÎõº²¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Çä¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦Âà²ÃÆþ¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ²Ú¤ä¤«¤ÊÂçÉñÂæ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¡¢½ãÎõ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Ìó8000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Á´¹ñ¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±Ç®¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÎÞ¤ÎÉðÆ»´Û¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¥«¥á¥é¤¬Ì©Ãå¡£¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Ä¹Ç¯ÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¸ì¤é¤ì¤ë½ãÎõ¤Ø¤Î»×¤¤¡£¤Þ¤¿¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Î»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï½ãÎõ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ç¥¿±Ãæ¤ËÉ×¤È»àÊÌ¡¢¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢ÊÌ¤ì¤¿Ã¶Æá¤¬¼«»¦¡¢¼ã¤¤Ì¼¤ËÁ´ºâ»º¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²áµî¤òÊú¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¥«¥á¥é¤Ï´ó¤êÅº¤¤¶¦¤Ë²ñ¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤Ä¤é¤¤»þ¤âÈá¤·¤¤»þ¤â°ì½ï¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡©¤Ê¤¼¡¢½ãÎõ¤Ï°¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥ï¡¼TV¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¥×¥é¥¹¤·¡¢ÉðÆ»´Û¸å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Ã¦Âà¤ä½ãÎõ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤½¤Î¸å¤òÄÉ»£¡¢40Ê¬¤ÎÌ¤¸ø³«±ÇÁü¤ò´Þ¤à±Ç²è¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡¼ò°æ¤Ï¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÉðÆ»´Û¤Î»þ¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÇÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é±Ç²è¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯Ëö¤Ë¡Ø¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÍ¤é¤Ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÌ©Ãå¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¸«¤¿»þ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É´Î¤òÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÇòÀî¤Ï¡Ö²áµî¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°Æ¤ÎÄê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼Ì¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÄêÈÖ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¸å¾å¤Ï¡ÖÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ï½ãÎõ¤È¤·¤ÆÉáÄÌ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¾ï¡£ÆÃ¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Ç²è¤ò¸«¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤ì¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¸«¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¾ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë½ãÎõ¥Ñ¡¼¥È¤Ï¾¯¤Ê¤á¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢ÇòÀî¤Ï¡ÖËÍÃ£¤è¤ê¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÊý¤¬¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¸å¾å¤â¡Ö½ãÎõ¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÇÌ©Ãå¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈëÏÃ¤â¡£
¡¡¼ò°æ¤Ï¡Ö300¿Í¤°¤é¤¤±þÊç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç½ãÎõ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ó¤À¡£ËÍ¤Î¹â¹»¤ÎÀèÀ¸¤¬½ãÎõ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢±þÊç¤·¤¿¤Î¤è¡£ÀèÀ¸¤«¤é¡Ø»ä¡¢¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡ª¡Ù¤ÈÍè¤Æ¡¢¡ØÀèÀ¸¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡Ù¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤ä¤ó¡£¼õ¤«¤é¤ì¤ÆÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤é·ù¤ä¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£½à·è¾¡¤°¤é¤¤¤Ç¡ØÍî¤Á¤¿¡Ä¡£»ÄÇ°¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢º£²ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÇÌ©Ãå¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç¡£ÉðÆ»´Û¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç½ãÎõ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¸µµ¤¤Ë¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¤¤ÈÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
