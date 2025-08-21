第107回全国高校野球選手権は21日、準決勝が行われ、沖縄尚学（沖縄）が山梨学院（山梨）に5―4で逆転勝ち、11回目の出場で初めて夏の決勝に進んだ。

23日に夏2回春1回優勝の名門・日大三（西東京）と対戦する。

◆沖縄勢初の全国制覇 1999年センバツで比嘉公也投手（現監督）を擁して初優勝。春夏通して沖縄勢初の甲子園優勝だった。2008年センバツでは比嘉監督が指揮を執り、東浜巨―嶺井博希バッテリーで2度目の優勝を飾った。

◆主な野球部OB 東浜巨（ソフトバンク）、嶺井博希（ソフトバンク）、与座海人（西武）、岡留英貴（阪神）、リチャード（巨人）、仲田侑仁（広島）

◆沖縄出身 基本的には「うちなんちゅ（沖縄生まれ）」が中心だが、毎年「尚学で野球がしたい」という県外出身者も1〜2人メンバー入りする。今年は20人中2人が兵庫県出身。

◆後輩が可愛すぎて… 準決勝の山梨学院戦で7回に決勝打を放った比嘉大登（3年）はマウンドを守る末吉良丞、新垣有絃の2年生投手について「普段はめちゃくちゃ甘えてきます」と証言。新垣有とは仙台育英との激闘の後、狭い酸素カプセルに一緒に入って膝枕してあげたという。

◆先輩リスペクト 山梨学院戦の後、報道陣に囲まれた末吉はリードを許して降板した心境を「絶対に先輩方が逆転してくれる」と振り返った。新垣有も9回のピンチに「先輩から声をかけてもらったので落ち着けた」と明かした。

◆頼もしい応援団 沖縄からの応援団に加え、関西在住の沖縄県人会が毎試合“指笛”を鳴らして力を送る。さらに地元の市尼崎高の吹奏楽部が友情演奏。「ハイサイおじさん」「オジー自慢のオリオンビール」などで甲子園に沖縄の風を吹かせる。