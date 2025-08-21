【松屋】ベトナム料理「コムタム風ポークライス」が新登場 - ジューシーな豚肉に魚醤のコク＆玉ねぎ・青唐辛子の刺激
松屋フーズは8月26日10時より、「コムタム風ポークライス」(880円)を一部店舗を除く全国の松屋で発売する。
「コムタム風ポークライス」(880円)
松屋の新たな外交メニュー「ベトナム編」として、コムタム風ポークライスが登場する。コムタム風ポークライスは、ジューシーに焼き上げた豚肉に、"ヌクマムソース"を添えた、ベトナムの伝統料理。ベトナム大使館の協力を得て開発されたヌクマムソースは、魚醤の奥深いコクと、玉ねぎや青唐辛子による程よい刺激が絶妙だという。同店ならではのアレンジを加えることで、日本人の好みにもマッチする味わいを実現した。お肉の上に盛り付けた目玉焼きの黄身を割ると、とろ〜りとした濃厚かつまろやかさが広がり、さらに奥深い味わいを楽しめる。
8月26日10時〜9月2日10時まで、モバイルクーポンにて注文すると、50円引きで購入できる。また、夏のビールフェア開催中につき、ビール付きのセットは通常価格1,370円のところ90円引の1,280円で発売する。
「コムタム風ポークライス」(880円)/「コムタム風ポークライスビールセット」(通常価格1,370円→1,280円)
なお、持ち帰りにも対応しているが、ビールセットは不可となる。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要となる。
