½ãÎõ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Î´°À®¤Ë¶Ã¤¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø»à¤Ì¤Þ¤Ç¿ä¤¹¤Î¤«¡Ù¡¡¼ò°æ°ì·½¡Ö±³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡²ÎÍØ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î½ãÎõ¡Ê¼ò°æ°ì·½¡¢ÇòÀîÍµÆóÏº¡¢¸å¾åæÆÂÀ¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø½ãÎõ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ »à¤Ì¤Þ¤Ç¿ä¤¹¤Î¤«¡Ù¡Ê9·î5Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Ûµ¤¹ç¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë½ãÎõ
¡¡2024Ç¯11·î25Æü¡¢²ÎÍØ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Ö½ãÎõ¡×¤Ï¡¢½é¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¡Ø½ãÎõº²¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Çä¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦Âà²ÃÆþ¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ²Ú¤ä¤«¤ÊÂçÉñÂæ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¡¢½ãÎõ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Ìó8000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Á´¹ñ¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±Ç®¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÎÞ¤ÎÉðÆ»´Û¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¥«¥á¥é¤¬Ì©Ãå¡£¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Ä¹Ç¯ÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¸ì¤é¤ì¤ë½ãÎõ¤Ø¤Î»×¤¤¡£¤Þ¤¿¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Î»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï½ãÎõ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¥¿±Ãæ¤ËÉ×¤È»àÊÌ¡¢¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢ÊÌ¤ì¤¿Ã¶Æá¤¬¼«»¦¡¢¼ã¤¤Ì¼¤ËÁ´ºâ»º¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²áµî¤òÊú¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¥«¥á¥é¤Ï´ó¤êÅº¤¤¶¦¤Ë²ñ¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤Ä¤é¤¤»þ¤âÈá¤·¤¤»þ¤â°ì½ï¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡©¤Ê¤¼¡¢½ãÎõ¤Ï°¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥ï¡¼TV¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¥×¥é¥¹¤·¡¢ÉðÆ»´Û¸å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Ã¦Âà¤ä½ãÎõ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤½¤Î¸å¤òÄÉ»£¡¢40Ê¬¤ÎÌ¤¸ø³«±ÇÁü¤ò´Þ¤à±Ç²è¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡¼ò°æ¤Ï¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÉðÆ»´Û¤Î»þ¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÇÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é±Ç²è¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯Ëö¤Ë¡Ø¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÍ¤é¤Ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÌ©Ãå¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¸«¤¿»þ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É´Î¤òÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÇòÀî¤Ï¡Ö²áµî¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°Æ¤ÎÄê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼Ì¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÄêÈÖ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¸å¾å¤Ï¡ÖÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ï½ãÎõ¤È¤·¤ÆÉáÄÌ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¾ï¡£ÆÃ¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Ç²è¤ò¸«¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤ì¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¸«¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¾ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø»à¤Ì¤Þ¤Ç¿ä¤¹¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ò°æ¤Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö½ãÎõ¤Ï70Âå¤Î¿Æ¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤â»Ù»ý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñ¤Ë¤Ï²¿¿Í¤«¤Ï90Âå¤ÎÊý¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÂ±¡¤Ç»à¤Ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É½ãÎõ¤ò¸«¤¿¤¤¤«¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò´èÄ¥¤Ã¤ÆÍè¾ì¤·¤¿Êý¤â¤¤¤ë¡£¡ØºÇ¸å¤Î½ãÎõ¡ª¡Ù¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤´²ÈÂ²¤äÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¡£¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ë½ãÎõ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï±³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
