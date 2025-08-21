¡ÖÉô²°2¾ö¡×¡Ö»Å»ö¤Ê¤·¡×´Ú¹ñ¤Ç¿¼¹ï²½¤¹¤ëÉÏº¤¡¡¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¥ó¥Á¥ç¥ó¡×¡È¶¹¤¤Éô²°¤¬½¸¤Þ¤ëÂ¼¡É¤òË¬¤ì¤ë¤È¡Ä¡¡¶â¼Ú¤ê¤è¤¦¤È¤·¤Æ¸Ä¿Í¾ðÊó°ÍÑ¤µ¤ì¤ë¿Í¤â
¥É¥é¥Þ¤äK-POP¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÁý¤¹´Ú¹ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¡¢ÉÏº¤¤¬Âç¤¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÏ¤·¤µ¤òÍýÍ³¤ËÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¸áÁ°4»þÈ¾²á¤®¤Ç¤¹¡£ºî¶ÈÃå»Ñ¤ÎÃæ¹âÇ¯¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Î°ì³Ñ¡£Æü¸Û¤¤¤Î»Å»ö¤òµá¤á¤Æ1000¿Í¶á¤¯¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï«Æ¯¼Ô
¡Ö»Å»ö¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆÆ¯¤±¤Ê¤¤¡×
¡Ö²¿Æü¤â»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¡£ºÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤ª¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡×
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¡¢ÉÏº¤¤ÎÌäÂê¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢66ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤ÎÉÏº¤Î¨¤Ï¤ª¤è¤½4³ä¡£ÆüËÜ¤Î¤ª¤è¤½2ÇÜ¤Ç¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤º¡¢¼õµë¶â³Û¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Êª²Á¤Î¹âÆ¤âÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¥ó¥Á¥ç¥ó¡×¡¢¡È¶¹¤¤Éô²°¤¬½¸¤Þ¤ëÂ¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃÏ°è¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÄÂ¤Ï·î2Ëü±ß¤«¤é3Ëü±ß¤Û¤É¡£½»Âð²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Ãø¤·¤¤¥½¥¦¥ë¤Ç¡¢º¤µç¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÔÆâ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤âÅÀºß¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¥ó¥Á¥ç¥óµï½»¼Ô¡Ê80¡Ë
¡Ö¤³¤³¤ÏÊÝ¾Ú¶â¡¦¸¢Íø¶â¤Ê¤·¤ÇÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÍøÅÀ¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¥ó¥Á¥ç¥ó¤ÇÊë¤é¤¹80Âå¤ÎÃËÀ¡£Éô²°¤Î¹¤µ¤Ï2¾ö¤Û¤É¡£ÎäÃÈË¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ê¤»¤Þ¤·¤È¤Ê¤é¤Ö°áÉþ¤Ë¡¢Ä¾ÃÖ¤¤µ¤ì¤¿Íñ¤Ê¤É¤Î¿©ºà¡£¥È¥¤¥ì¤äÉ÷Ï¤¤Ï¶¦ÍÑ¤Ç¡¢ÊÉ¤ÏÇí¤¬¤ìÍî¤Á¡¢¥«¥Ó¤ä¿åÏ³¤ì¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤â½½Ê¬¤Ê³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹âÎð¤Î¤¿¤á»Å»ö¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¥ó¥Á¥ç¥óµï½»¼Ô¡Ê80¡Ë
¡ÖÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³°¤Ç¿²¤ë¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Åà»à¤»¤º¡¢²Æ¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤â»à¤Ë¤Þ¤»¤ó¡×
¤Þ¤¿¡¢ÉÏº¤¤¬¸¶°ø¤ÇÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î½÷À¤Ï¡¢¶â¤ò¼Ú¤ê¤è¤¦¤È¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ»Ù±ç¡×¤ò¤¦¤¿¤¦¥µ¥¤¥È¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬°ÍÑ¤µ¤ì¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ê¤É¤¬ÉÔÀµ¤Ë·ÀÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ïºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢È³¶â20Ëü±ß¤ò²Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÙÊ§¤¦Í¾ÎÏ¤â¤Ê¤¯¡¢¶â¤òÌµÍø»Ò¤ÇÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃÄÂÎ¤òÍê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿½÷À
¡Ö»ä¤Ï¶èÌò½ê¤Ë²¿ÅÙ¤â½õ¤±¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙÏÃ¤·¤Æ¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
»Ù±çÃÄÂÎ¤Ï¡Ä
»Ù±çÃÄÂÎ¡¡¥ª¡¦¥Á¥ã¥ó¥¤¥¯¤µ¤ó
¡ÖÈ³¶â¤òÊ§¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç´Æ¹ö¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÉÏº¤ÌäÂê¤äÉÏÉÙ¤Î³Êº¹¤Ï´Ú¹ñ¤Îº¬´´¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹ÌäÂê¤Ç¤¹¡×
·ÝÇ½¤äÈþÍÆ¤Ê¤É¤¬À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Î¤Ò¤º¤ß¤Ï¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£