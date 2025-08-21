気象台は、午後4時36分に、大雨警報（土砂災害）を指宿市に発表しました。

薩摩、種子島・屋久島地方では、22日夕方まで土砂災害に警戒してください。薩摩地方では、22日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■鹿児島市

□大雨警報

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 21日夜のはじめ頃



□洪水警報

22日朝にかけて警戒





■枕崎市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水22日朝にかけて警戒1時間最大雨量 70mmピーク時間 21日夕方□洪水警報22日朝にかけて警戒■指宿市□大雨警報【発表】・土砂災害21日夜のはじめ頃から22日夕方にかけて警戒■薩摩川内市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水22日朝にかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 22日明け方□洪水警報22日朝にかけて警戒■薩摩川内市甑島□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 80mmピーク時間 21日夕方■日置市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水22日朝にかけて警戒1時間最大雨量 70mmピーク時間 21日夕方□洪水警報22日朝にかけて警戒■いちき串木野市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水22日朝にかけて警戒1時間最大雨量 70mmピーク時間 21日夕方□洪水警報22日朝にかけて警戒■南さつま市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水22日朝にかけて警戒1時間最大雨量 70mmピーク時間 21日夕方□洪水警報22日朝にかけて警戒■南九州市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水22日朝にかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 21日夜遅く□洪水警報22日朝にかけて警戒■姶良市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mmピーク時間 22日未明■三島村□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒