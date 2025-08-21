【大雨警報】鹿児島県・指宿市に発表 21日16:36時点
気象台は、午後4時36分に、大雨警報（土砂災害）を指宿市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・指宿市に発表 21日16:36時点
薩摩、種子島・屋久島地方では、22日夕方まで土砂災害に警戒してください。薩摩地方では、22日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 21日夜のはじめ頃
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 21日夕方
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
■指宿市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日夜のはじめ頃から22日夕方にかけて警戒
■薩摩川内市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 22日明け方
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
■薩摩川内市甑島
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 80mm
ピーク時間 21日夕方
■日置市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 21日夕方
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
■いちき串木野市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 21日夕方
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
■南さつま市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 21日夕方
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
■南九州市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 21日夜遅く
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
■姶良市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 22日未明
■三島村
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒