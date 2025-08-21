FBS福岡放送

福岡市は21日、新たな「はしか」患者2人が確認されたと発表しました。

30代の男性患者と、0歳の女の赤ちゃんです。

男性は発熱、のどの痛み、発疹があり、18日に発病しました。赤ちゃんは発熱、鼻水があり、19日に発病しました。いずれも海外への渡航歴はなく、ワクチンの接種歴は男性は不明で、赤ちゃんはないということです。

市は、患者が利用して、不特定多数の人と接触した可能性がある施設と交通機関についても公表しました。詳しい日時は次の通りです。

■17日　午後2時～午後2時15分　サニー那の川店

■18日　午前9時56分　名島発の西鉄バス→貝塚で降車

■18日　午後1時3分　貝塚発の西鉄バス→名島で降車

■19日　午後3時半～午後3時45分　マックスバリュ千早店

市は、上記の日時に施設を利用した人は、利用後21日間は、はしかの発症の可能性を考慮し健康状態に注意するよう呼びかけています。

はしかが疑われる症状が出た場合は事前に医療機関に連絡し、指示に従ってマスクをして受診してほしいとしています。その際は、感染を拡大させないよう公共交通機関の利用は控えるよう呼びかけています。

はしかはウイルスによって引き起こされる感染症です。感染力が極めて強く、空気感染のほか、飛沫感染、接触感染などがあります。

感染して10～12日後に発熱やせきなどの症状が出て、口の中の粘膜にコプリック斑という1ミリ程度の白い斑点が現れます。コプリック斑は出現後、2日目を過ぎるころまでに消え、再び39.5℃以上の高熱が出て赤い発疹が全身に広がるということです。

免疫力が低下するため、しばらくはほかの感染症にかかると重症になりやすいということです。