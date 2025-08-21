加藤茶・綾菜夫妻が「ゼクシィ」で大人なウエディング姿披露！ 結婚15年目の誓い新たに
“加藤茶・綾菜夫妻が、8月22日発売（※一部地域を除く）の結婚情報誌「ゼクシィ」10月号に登場。結婚15年目を迎えた2人が誓いを新たにする「バウリニューアル」に臨み、82歳と37歳の大人なウエディング姿を披露。インタビューではこれまでの壮絶な夫婦の歩みを振り返り、今後に向けての変わらない思いを語った。
【写真】加藤茶＆綾菜夫妻、82歳と37歳の大人なウエディング姿を披露！
バウリニューアルは既婚のカップルが結婚の誓い（vow）を新たにする（renewal）もので、近年話題のセレモニー。結婚15年目を迎えた加藤綾菜は「15年前の式は加トちゃんの仕事関係の方が多く、緊張しすぎて楽しめたかと言われるとそんなに…。だからこの“二度目の式”を楽しみにしていましたし、15年の歩みを振り返る貴重な時間です」とわくわくしている様子だったという。
迎えたファーストミートの場に現れたのは、白のタキシードに身を包んだ加藤茶と、肩のラインが美しく映えるシンプルなウエディングドレスをまとった綾菜。肩をたたかれ、振り返って綾菜のドレス姿を見た加藤茶は「なんか、前よりきれいだな」と優しい表情に。感極まって涙をこぼした綾菜に、「泣くと思ったよ。やっぱり、結婚式っていいもんだな」と笑顔を浮かべた。
綾菜は「肩をたたく前の加トちゃんの小さな背中を見た瞬間、15年間が走馬灯のように蘇って…一緒にいられることに改めて感謝があふれて涙が止まりませんでした」とコメント。15年前はできなかったファーストバイトにも初挑戦し、改めて「これからもよろしくお願いします」と誓いを交わした。
2人のバウリニューアルの様子はYouTubeチャンネル「ゼクシィTV」でも8月21日16時より公開中。
加藤茶・綾菜夫妻が登場する「ゼクシィ」10月号は、リクルートより8月22日発売（※一部地域を除く）。
