「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が20日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。事務所の退所者続出に本音をもらす場面があった。

この日、事務所の大先輩、タレントの森脇健児と出演。所属の松竹芸能では、近年、キタロー。やみなみかわ、「よゐこ」濱口優ら人気芸人の退所が相次いでいる。

クロちゃんは重鎮の森脇に「これどう思ってんですか？」と質問。森脇は「タレント、芸人なんてみんな社長やから。所属はしてるけども、自分でこうしたいなと思ったら、もうそら行ったらええし、残りたいなと思ったら残ってもええし、独立したいな、いや、あっちの事務所行きたいなって言うたら、今はもうそんな規制もないし、かつてみたいにごちゃごちゃ言われることもない。好きなようにやったらええやんと僕はもう心底思ってるし、成功した人は“おめでとう”って思うし。ちょっと今、グツグツしてても、“こっから、こっから”ってなもんや。ただ辞めないよ、僕は」とキッパリ。

その理由は「松竹芸能に1984年に入った時に、そこには師匠方がいっぱいいたわけよ。そんな中で、17歳の何の右も左も分からん森脇健児少年が入って漫談やったよ。ウケるわけないやん。ラジオやったよ。それこそ耳で聴いて心に響かせ言うけど、何にも響かせられない。じゃあ、どうやって今に至るかって言うたら、楽屋で師匠方にいろんなこと教えてもらった。いろんな師匠方とか先輩にご飯行った。僕若井はやとの付き人させてもらいましたから、カバン持ち。そん時に義理と人情やね、教えてもらったっていうことは、やっぱり忘れちゃいけないなって思いますね。クロちゃんもそうでしょう？」と投げかけた。

すると、クロちゃんも「僕も辞めないです」とキッパリ。その理由は「やっぱ売れてる芸人とかが辞めてってくれると、自分の序列が上がっていくんで、ラッキーだなと思ってますね。今上がってってるから、ありえないぐらいちょっと本当に上の方に来てるから」とニヤリ。

森脇が「ギャラも上がってきたか？」と聞くと、クロちゃんは「ちょっとね、ギャラは分かんないですけど、仕事量はめちゃくちゃ増えました」とぶっちゃけて、笑わせた。