µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÎÄï¡¢17ºÐ¡¦µ×ÊÝ±Í»Ë¤¬CÂçºå¤ËÅÅ·â²ÃÆþ! ¥½¥·¥¨¥À°éÀ®ÁÈ¿¥¤«¤éJ¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤Ø
¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ï21Æü¡¢¥½¥·¥¨¥À°éÀ®ÁÈ¿¥¤Î¥Õ¥Ù¥Ë¡¼¥ëB¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿MFµ×ÊÝ±Í»Ë(¤¨¤¤¤¸/17)¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£µ×ÊÝ¤Î·»¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ(24)¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï2007Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î17ºÐ¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤«¤é·»¡¦·ú±Ñ¤¬¥½¥·¥¨¥À¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿22Ç¯¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ×ÊÝ¤Î¼çÀï¾ì¤Ï¥»¥ó¥È¥é¥ë¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤È¥Ü¥é¥ó¥Á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢µ×ÊÝ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï !ÇØÈÖ¹æ26¡¢µ×ÊÝ±Í»Ë¤Ç¤¹¡£º£²ó¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üMFµ×ÊÝ±Í»Ë
(¤¯¤Ü¡¦¤¨¤¤¤¸)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2007Ç¯9·î2Æü(17ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¿ÀÆàÀî¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
180cm/73kg
¢£·ÐÎò
²£ÉÍFM¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¢ª²£ÉÍFM U-15¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¢ª¥½¥·¥¨¥À¥æ¡¼¥¹(¥¹¥Ú¥¤¥ó)¢ª¥½¥·¥¨¥À ¥Õ¥Ù¥Ë¡¼¥ëB(¥¹¥Ú¥¤¥ó)
¡¡µ×ÊÝ¤Ï2007Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î17ºÐ¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤«¤é·»¡¦·ú±Ñ¤¬¥½¥·¥¨¥À¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿22Ç¯¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ×ÊÝ¤Î¼çÀï¾ì¤Ï¥»¥ó¥È¥é¥ë¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤È¥Ü¥é¥ó¥Á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üMFµ×ÊÝ±Í»Ë
(¤¯¤Ü¡¦¤¨¤¤¤¸)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2007Ç¯9·î2Æü(17ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¿ÀÆàÀî¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
180cm/73kg
¢£·ÐÎò
²£ÉÍFM¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¢ª²£ÉÍFM U-15¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¢ª¥½¥·¥¨¥À¥æ¡¼¥¹(¥¹¥Ú¥¤¥ó)¢ª¥½¥·¥¨¥À ¥Õ¥Ù¥Ë¡¼¥ëB(¥¹¥Ú¥¤¥ó)
/#µ×ÊÝ±Í»Ë Áª¼ê¡¡¿·²ÃÆþ— ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë (@crz_official) August 21, 2025
¡À
¡Ö°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×
¤è¤¦¤³¤½ #¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¤Ø¶¦¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦✨https://t.co/ynUygaH8oJ pic.twitter.com/h1vGghhZJ6