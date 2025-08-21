±Ç²è¡ØAwesome SV¥ê¡¼¥°¤òÆ®¤Ã¤¿»Í¿Í¤ÎµÏ¿¡Ù¹â¶¶Íõ¡¢´ØÅÄÀ¿Âç¡¢À¾ÅÄÍ»Ö¡¢ÌøÅÄ¾ÍÎ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå¡ª¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼²ò¶Ø
¡¡9·î12Æü¸ø³«¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÖÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡×¤Î·ãÆ°¤Î½éÇ¯ÅÙ¤òÄÉ¤Ã¤¿½é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØAwesome SV¥ê¡¼¥°¤òÆ®¤Ã¤¿»Í¿Í¤ÎµÏ¿¡Ù¤è¤ê¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤ÎÇÛÉÛ¤â·èÄê¡£¹â¶¶Íõ¡¢´ØÅÄÀ¿Âç¡¢À¾ÅÄÍ»Ö¡¢ÌøÅÄ¾ÍÎ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶Íõ¡¢´ØÅÄÀ¿Âç¡¢À¾ÅÄÍ»Ö¡¢ÌøÅÄ¾ÍÎ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿¡ØAwesome SV¥ê¡¼¥°¤òÆ®¤Ã¤¿»Í¿Í¤ÎµÏ¿¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡2024Ç¯10·î¡¢¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜ¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE¡×¡£Á´¹ñ¤«¤éWOMEN14¥Á¡¼¥à¡¢MEN10¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢·²Íº³äµò¤ÎÃæ¤ÇÇ®¤¤²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤Æ¤¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤ÏSV.LEAGUE MEN¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡¢¹â¶¶Íõ¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡Ë¡¢´ØÅÄÀ¿Âç¡Ê¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ ¢¨2024-2025¥·¡¼¥º¥óÅö»þ¡Ë¡¢À¾ÅÄÍ»Ö¡ÊÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë¡¢ÌøÅÄ¾ÍÎ¡ÊÅìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¡Ë¤Î4Áª¼ê¤ËÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¿Ê¤ó¤À¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤Î»î¹ç¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤·Îõ¤ÊÀï¤¤¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤Ê¤ÉÈë¤á¤¿¿´¶¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢µ®½Å¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»þ´Ö¤Ë¤â¥«¥á¥é¤¬ÀøÆþ¡£»×¤¤»×¤¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ëÈà¤é¤Ï¡¢Íè¤ë¼¡¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡½¡£·ãÆ®¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡¢ÁÇ´é¤ÈËÜ²»¤ËÇ÷¤ë¡£·ãÀï¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¡ÖAwesome¡Ê¡áºÇ¹â¡ª¡¿¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡¿¤ä¤Ð¤¤¡ª¡Ë¡×¤Ê°ìÌÌ¤òÂª¤¨¤¿µ®½Å±ÇÁü¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢4¿Í¤ÎÁª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥ì¡¼¥·¡¼¥ó¤äÉ½¾ð¤ò¼ý¤á¤¿¥«¥Ã¥È¤¬¥³¥é¡¼¥¸¥åÉ÷¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢»î¹ç¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÈÉñÂæÎ¢¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¸òºø¤¹¤ë¹½À®¤Ë¡£¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ°À×¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¡ÈºÇ¹â¡É¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢Èà¤é¤ÎÊâ¤ó¤Àµ°À×¤¬°ì¤Ä¤Î¡ÈÊª¸ì¡É¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËSV¥ê¡¼¥°¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡¢´ØÅÄ¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÉôÊ¬¤â»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÔ´·¤ì¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À§Èó¤ß¤Ê¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡À¾ÅÄ¤Ï¡ÖËÜµ¤¤ÈËÜµ¤¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ë¿·¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢ÌøÅÄ¤Ï¡Öº£²ó¤Î±Ç²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë·à¾ì¸ø³«¤«¤é3½µÏ¢Â³¤Ç¡¢½µÂØ¤ï¤ê¤ÎÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÇÛÉÛ¤¬·èÄê¡£ÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØAwesome SV¥ê¡¼¥°¤òÆ®¤Ã¤¿»Í¿Í¤ÎµÏ¿¡Ù¤Ï¡¢9·î12Æü¤è¤ê3½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç·à¾ì¸ø³«¡£
¢¨¹â¶¶Íõ¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡£
¡¡¹â¶¶Íõ¡¢´ØÅÄÀ¿Âç¡¢À¾ÅÄÍ»Ö¡¢ÌøÅÄ¾ÍÎ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¹â¶¶Íõ
¡¡À¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¡¡´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¸å¤Ë¼«Ê¬¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»î¹çÃæ¤ÎÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Î¿´¶¤Ê¤É¤âÃÎ¤ì¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢4Áª¼ê¤Î»äÀ¸³è¤Ë¸ÄÀ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËSV¥ê¡¼¥°¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£´ØÅÄÀ¿Âç
¡¡º£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç±Ç²è¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÉôÊ¬¤â»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÔ´·¤ì¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À§Èó¤ß¤Ê¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¤è¤ê°ìÁØSV¥ê¡¼¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
¢£À¾ÅÄÍ»Ö
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î²ù¤·¤µ¤ä2025¡¾26¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÉ¬¤ºÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÄºÅÀ¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ¤¤ÈËÜµ¤¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ë¿·¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÌøÅÄ¾ÍÎ
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¤òÄÉ¤Ã¤¿±Ç²èºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢²þ¤á¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢³ÆÁª¼ê¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ä¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥³¡¼¥È³°¤Ç¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ìÌÌ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á4Ì¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï¸ÄÀË¤«¤ÊÁª¼ê¤¬¿ôÂ¿¤¯ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î±Ç²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
