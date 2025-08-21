元フジテレビでフリーアナウンサーの笠井信輔（62）が21日、自身のブログを更新し、第107回全国高校野球選手権で14年ぶりに決勝に進んだ日大三（西東京）を祝福した。

「今日も歓声を上げた町田市民」のタイトルで、「日大三高が決勝進出！ 日大三 4―2 県岐阜商 延長十回タイブレークで、逆転勝利！」と喜びをつづった。

前日にはJ1町田の首位浮上に興奮気味の投稿をしていた。「町田の話ばかりで申し訳ないんですけれども小学校1年から大学まで町田の藤の台団地で過ごしたものですから、どうしても、ふるさとを応援してしまうのです」と地元愛を強調した。

4回途中で登板したエース近藤優輝（3年）がその後、県岐阜商（岐阜）を相手に6回2/3を1安打3四死球1失点と抑える好投。8回には同点適時打を放つなど、攻守に活躍した。

笠井は「日大三高は、今大会初登板のピッチャーが、ピンチを迎えるとエース近藤が登場 なんと近藤自身が八回に同点打 そして、タイブレークにもつれ込んだ十回、またも近藤が勝ち越しヒット まるで大谷翔平のような活躍でした」と大興奮。「日大三高！優勝目指して頑張って」と、23日の決勝（対沖縄尚学）へエールを送った。