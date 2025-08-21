TVアニメはじめ、さまざまなメディアミックスで人気を集めている漫画『ちいかわ』。作品の新たなグッズが8月21日の正午ごろに発表され、大きな話題を呼んでいる。

【画像】『ちいかわ』超キュートな赤ちゃんになったちいかわたち

このたび発表された内容は赤ちゃんになった「ちいかわ」たちをあしらったもの。いつもとは異なる姿にXでは「ちいかわbaby」がトレンド入りするなど注目を集めている。

商品の1つが『Chiikawa Baby おくるみぬいぐるみ』。赤ちゃんになったちいかわ・ハチワレ・うさぎの3人が、まさしく赤ちゃんのような衣装を着たぬいぐるみだ。

赤ちゃんを包む「おくるみ」風の衣装をよく見ると、ちいかわには作中（ちいかわの自宅）でよく見かけるくま、ハチワレはさかな、うさぎは星の模様があしらわれている。

商品紹介には実際にぬいぐるみを抱く写真も投稿。生まれたばかりの人間の赤ちゃんに近しいサイズ感であることが伺えるだろう。

ちなみに今回の商品のモチーフ・赤ちゃんになったちいかわたちは作者・ナガノ氏のX（@ngnchiikawa）で2025年2月にイラストとして投稿されている。その際にもちいかわたちのよだれかけにはくま・さかな・星の模様が描かれている。

ぬいぐるみに加えて手のひらサイズの『Chiikawa Baby マスコット』もラインナップ。ちいかわたちとともにモモンガやシーサー、ラッコや古本屋なども赤ちゃんになっている。こちらの商品もよだれかけにはキャラクターを象徴するイラストが描かれており、例えば赤ちゃんになったくりまんじゅうには栗のアイコンが見受けられる。

マスコットには『Chiikawa Baby キャベツに包まれたうさぎマスコット』も登場。投稿から2時間程で2.3万以上のいいねを記録するなど、注目を集めている。

このうさぎは2025年1月、うさぎの誕生日に投稿された漫画に登場した姿であり、どうやらキャベツから生まれ直した（？）らしい。生まれた直後に二足歩行をはじめ「自立はやい」とハチワレが驚いたように、今回のぬいぐるみもキャベツから出たうさぎが直立している姿が投稿された。

新しいものが登場するたびに注目を集めている『ちいかわ』のグッズ。今回の「ちいかわbaby」シリーズはより一層の注目を集めそうだ。

（文=加藤かづき）