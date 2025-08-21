フィギュアスケート男子で五輪2大会連続メダリストで、プロとして活動する宇野昌磨さん（27）が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新。新しい夢？を明かした。

これまでの投稿で、任天堂の新型ゲーム機「Switch2」販売抽選の当選を匂わせたり、YouTubeチャンネルでゲーム配信をしたり、宇野さんは、大のゲーム好きで知られる。

20日、Hey! Say! JUMPの山田涼介が、LEOとして「Crazy Raccoon」の「STAR部門」に電撃加入したことが発表されたばかり。影響を受けたのか、宇野さんは「今日から将来の夢はプロゲームチームに加入する事となりました」と宣言。自転車でひたすら走り続けるゲーム「チャリ走」での加入を志しているようだ。

スケーターとして世界で戦ってきた身として「今現在のゲーム技術に満足せず邁進する姿をお見せしていければと思っています」とつづった。

最後には、「これは関係ないかもしれませんが」と断りを入れつつ「滑ることもできます」と謎のアピール。新たな夢に向かって動き始める。

宇野さんの決意にフォロワーからは「応援しています」「金メダル目指そう！」「好きなことに没頭できるの良いね」など、応援コメントが寄せられている。