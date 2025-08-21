びっくりドンキー『マロンデザート』4品発売、新登場「マロンシフォン」など

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は8月27日、毎年恒例のマロンデザートを期間限定で発売する。

2025年は、定番の「ジョッキパフェ(マロン)」や「モンブランパフェ」に加え、新登場「マロンシフォン」「マロンサンデー」の全4品を取りそろえる。

びっくりドンキー『マロンデザート』2025

〈マロンデザート4品(すべて単品の税込価格)〉

〈1〉ジョッキパフェ マロン(1,690円)

〈2〉マロンシフォン(690円)

〈3〉モンブランパフェ(860円)

〈4〉マロンサンデー(490円)

※一部店舗では取り扱いの無い商品がある。

※テイクアウト･デリバリー不可。

びっくりドンキーは、「自慢の北海道ソフトクリームと秋の味覚マロンの多彩な甘み、まろやかさが織り成す贅沢な味わいで、一足早い秋の訪れを感じてみませんか?」としている。

全4品の詳細は以下の通り。

◆ジョッキパフェ(マロン)

大きなジョッキに入ったボリューム満点のパフェ。北海道ソフトクリームや塩キャラメルクリーム、わらび餅、コーヒービスケット、バニラアイス、シフォンケーキなどを重ねた。上面には特製モンブランケーキや栗をのせた。家族や友人とシェアして味わうのもおすすめだという。

びっくりドンキー「ジョッキパフェ(マロン)」

◆【初登場】マロンシフォン

ふわふわでしっとりとしたシフォンケーキに、マロンとバニラアイスを添え、ビターキャラメルソースをかけている。

びっくりドンキー「マロンシフォン」

◆モンブランパフェ

特製モンブランケーキをのせたパフェ。北海道ソフトクリームと塩キャラメルクリームに、今年はぷるぷる食感のわらび餅、コーヒービスケットを加えた。秋らしい上品な味わいだという。

びっくりドンキー「モンブランパフェ」

◆【新登場】マロンサンデー

食後に向く小さなデザート。北海道ソフトクリームに、マロンとビターキャラメルソースなどを合わせた。

びっくりドンキー「マロンサンデー」

〈同日から月見メニューも登場〉

なお、びっくりドンキーでは、同じ8月27日から『日本の秋に、月見ハンバーグ。』フェアも開催する。

たまごをトッピングしたハンバーグ2種「月見てりたまマヨバーグディッシュ」「ベーコンエッグベネバーグディッシュ」と、サイドメニュー1種「月見てりたまマヨポテト」を期間限定で発売するもの。

びっくりドンキー「月見」メニュー3品

■びっくりドンキー公式サイト