びっくりドンキー『マロンデザート』4品発売、新登場「マロンシフォン」など
ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は8月27日、毎年恒例のマロンデザートを期間限定で発売する。
2025年は、定番の「ジョッキパフェ(マロン)」や「モンブランパフェ」に加え、新登場「マロンシフォン」「マロンサンデー」の全4品を取りそろえる。
びっくりドンキー『マロンデザート』2025〈マロンデザート4品(すべて単品の税込価格)〉
〈1〉ジョッキパフェ マロン(1,690円)
〈2〉マロンシフォン(690円)
〈3〉モンブランパフェ(860円)
〈4〉マロンサンデー(490円)
※一部店舗では取り扱いの無い商品がある。
※テイクアウト･デリバリー不可。
びっくりドンキーは、「自慢の北海道ソフトクリームと秋の味覚マロンの多彩な甘み、まろやかさが織り成す贅沢な味わいで、一足早い秋の訪れを感じてみませんか?」としている。
全4品の詳細は以下の通り。◆ジョッキパフェ(マロン)
大きなジョッキに入ったボリューム満点のパフェ。北海道ソフトクリームや塩キャラメルクリーム、わらび餅、コーヒービスケット、バニラアイス、シフォンケーキなどを重ねた。上面には特製モンブランケーキや栗をのせた。家族や友人とシェアして味わうのもおすすめだという。
びっくりドンキー「ジョッキパフェ(マロン)」◆【初登場】マロンシフォン
ふわふわでしっとりとしたシフォンケーキに、マロンとバニラアイスを添え、ビターキャラメルソースをかけている。
びっくりドンキー「マロンシフォン」◆モンブランパフェ
特製モンブランケーキをのせたパフェ。北海道ソフトクリームと塩キャラメルクリームに、今年はぷるぷる食感のわらび餅、コーヒービスケットを加えた。秋らしい上品な味わいだという。
びっくりドンキー「モンブランパフェ」◆【新登場】マロンサンデー
食後に向く小さなデザート。北海道ソフトクリームに、マロンとビターキャラメルソースなどを合わせた。
びっくりドンキー「マロンサンデー」〈同日から月見メニューも登場〉
なお、びっくりドンキーでは、同じ8月27日から『日本の秋に、月見ハンバーグ。』フェアも開催する。
たまごをトッピングしたハンバーグ2種「月見てりたまマヨバーグディッシュ」「ベーコンエッグベネバーグディッシュ」と、サイドメニュー1種「月見てりたまマヨポテト」を期間限定で発売するもの。
びっくりドンキー「月見」メニュー3品