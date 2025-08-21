【「ハイキュー‼」in 未来屋書店POP-UP STORE presented by TOHO animation】 開催期間：8月22日～9月28日 開催地：未来屋書店成田店

【拡大画像へ】

未来屋書店は8月22日より9月28日までの期間、未来屋書店成田店にてイベント「『ハイキュー‼』in 未来屋書店POP-UP STORE presented by TOHO animation」を開催する。

本イベントは、未来屋書店成田店のリニューアルオープンを記念した、アニメ「ハイキュー‼」のPOP-UP STORE。店舗リニューアルでは、店内にコミック・アニメ雑貨・ゲーム雑貨に特化したエンターテイメントコーナー「コミLab.（コミラボ）」が新設された。

イベント内ではビーチボールや麦わら帽子を着用した各キャラクターのアクリルスタンド、缶バッジなどのほか、「ハイキュー!! FAN PARK」にて先行販売された各種グッズなどが販売される。また、期間中は主人公の日向翔陽と影山飛雄の等身大パネルのフォトスポットも設置される。

【グッズ】【等身大パネル】