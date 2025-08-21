タレントの藤本美貴（４０）が２１日、東京・虎ノ門ヒルズ・ステーションタワーで行われた「夏後半戦！ 日本コカ・コーラ 水分補給啓発イベント」に登場した。

赤い花柄の浴衣姿で登壇し「コカ・コーラカラーの、赤を着させていただきました」と説明。普段、浴衣は子どもに着させることが多いといい「浴衣はお仕事で私は着させていただくことが多いです」と笑った。

イベントでは１１月まで、暑さが続くとの予測が発表され、水分補給の大事さを、医師から教わったが、藤本は「ええっ、もう、秋じゃないんですね」と驚きの様子。１日の水分補給量を聞かれると「１リットルは取っています」と明かしたが、医師からは「ちょっとだけ、足りない。厚生労働省は１日で２・５リットル取りなさいと言っています。食事として半分は取れるので、水分として取るなら１・２リットルとは必要」と教えられ、藤本は「結構、意識しないと飲めないかもしれないけど、でも１・２リットルは飲んでくださいねと分かりやすく言ってもらった方が、意識はしやすいかもしれないですね」と目安が分かり、喜んだ。