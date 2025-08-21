レブロンやコービー、カリーらが選出…21世紀の“NBAオールクォーターチーム”が公開
8月18日（現地時間17日、日付は以下同）。現地メディア『CBS Sports』が、NBAスタッフたちによる独自のアウォードを公開した。
21世紀に入り、NBAは2000－01から2024－25まで25シーズンが終了。4分の1を終えたことで、同メディアは「NBAオールクォーターセンチュリーチーム」を公開した。そのリストは下記のとおり。
◆■『CBS Sports』が選定した“NBAオールクォーターセンチュリーチーム”
＜ファーストチーム＞
PG：ステフィン・カリー（ウォリアーズ）★
SG：コービー・ブライアント（元レイカーズ）
SF：レブロン・ジェームズ（レイカーズ）★
PF：ティム・ダンカン（元スパーズ）
C：ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ）★
＜セカンドチーム＞
PG：クリス・ポール（クリッパーズ）★
SG：ドウェイン・ウェイド（元ヒートほか）
SF：ケビン・デュラント（ロケッツ）★
PF：ヤニス・アデトクンボ（バックス）★
C：シャキール・オニール（元レイカーズほか）
＜サードチーム＞
PG：スティーブ・ナッシュ（元サンズほか）
SG：ジェームズ・ハーデン（クリッパーズ）★
SF：カワイ・レナード（クリッパーズ）★
PF：ダーク・ノビツキー（元マーベリックス）
C：ドワイト・ハワード（現BIG3のLAライオット所属）★
対象が直近25シーズンながら、現役から9選手が選出。ファーストチームのレブロンとカリーは大ベテランながら、依然としてリーグ有数の実力者。ヨキッチは、ここ5シーズンでMVPに3度選ばれているオールラウンドなビッグマン。また、コービーはレイカーズ、ダンカンはスパーズでそれぞれ5度の優勝を飾ったレジェンド。
続いてセカンドチームではポール、デュラント、アデトクンボが入った。レジェンドではヒート3度の優勝すべてに主軸として貢献したウェイド、レイカーズとヒートで計4度リーグ制覇を成し遂げた支配的ビッグマンのシャックが入った。
また、サードチームでもクリッパーズで主軸を務める現役のハーデンとレナードが選出。さらに、2000年代中盤以降に全盛時を送ったナッシュとノビツキー、そして来月バスケットボール殿堂入り式典へ臨むハワードが名を連ねた。
20日には、同メディアがNBAの専門家たちによる21世紀のベストプレーヤー25を公開。トップ5には1位から順にレブロン、カリー、ダンカン、ヨキッチ、シャックが入り、6位からはコービー、アデトクンボ、デュラント、ケビン・ガーネット（元ウルブズほか）、ノビツキーが選ばれてトップ10を形成。
ダンカン、アデトクンボ、ノビツキーという超ハイレベルな競合がいたことで、“NBAオールクォーターセンチュリーチーム”に落選したものの、攻防兼備のビッグマン、ガーネットが上位に入った。
フランチャイズ別の歴代ベスト5など、オフシーズンならではの企画がソーシャルメディアへ頻繁に公開されているのだが、今回の「NBAオールクォーターセンチュリーチーム」は、今年ならではの企画と言えるだろう。
【動画】レブロンのキャリアトップ40プレー集はこちら！