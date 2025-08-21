レブロンやコービー、カリーらが選出…21世紀の“NBAオールクォーターチーム”が公開

8月18日（現地時間17日、日付は以下同）。現地メディア『CBS Sports』が、NBAスタッフたちによる独自のアウォードを公開した。

21世紀に入り、NBAは2000－01から2024－25まで25シーズンが終了。4分の1を終えたことで、同メディアは「NBAオールクォーターセンチュリーチーム」を公開した。そのリストは下記のとおり。





※以降NBAのチーム名とポジションは略称、★=現役または引退を表明していない選手◆■『CBS Sports』が選定した“NBAオールクォーターセンチュリーチーム”

＜ファーストチーム＞



PG：ステフィン・カリー（ウォリアーズ）★



SG：コービー・ブライアント（元レイカーズ）



SF：レブロン・ジェームズ（レイカーズ）★



PF：ティム・ダンカン（元スパーズ）



C：ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ）★

＜セカンドチーム＞



PG：クリス・ポール（クリッパーズ）★



SG：ドウェイン・ウェイド（元ヒートほか）



SF：ケビン・デュラント（ロケッツ）★



PF：ヤニス・アデトクンボ（バックス）★



C：シャキール・オニール（元レイカーズほか）

＜サードチーム＞



PG：スティーブ・ナッシュ（元サンズほか）



SG：ジェームズ・ハーデン（クリッパーズ）★



SF：カワイ・レナード（クリッパーズ）★



PF：ダーク・ノビツキー（元マーベリックス）



C：ドワイト・ハワード（現BIG3のLAライオット所属）★

対象が直近25シーズンながら、現役から9選手が選出。ファーストチームのレブロンとカリーは大ベテランながら、依然としてリーグ有数の実力者。ヨキッチは、ここ5シーズンでMVPに3度選ばれているオールラウンドなビッグマン。また、コービーはレイカーズ、ダンカンはスパーズでそれぞれ5度の優勝を飾ったレジェンド。

続いてセカンドチームではポール、デュラント、アデトクンボが入った。レジェンドではヒート3度の優勝すべてに主軸として貢献したウェイド、レイカーズとヒートで計4度リーグ制覇を成し遂げた支配的ビッグマンのシャックが入った。

また、サードチームでもクリッパーズで主軸を務める現役のハーデンとレナードが選出。さらに、2000年代中盤以降に全盛時を送ったナッシュとノビツキー、そして来月バスケットボール殿堂入り式典へ臨むハワードが名を連ねた。

20日には、同メディアがNBAの専門家たちによる21世紀のベストプレーヤー25を公開。トップ5には1位から順にレブロン、カリー、ダンカン、ヨキッチ、シャックが入り、6位からはコービー、アデトクンボ、デュラント、ケビン・ガーネット（元ウルブズほか）、ノビツキーが選ばれてトップ10を形成。

ダンカン、アデトクンボ、ノビツキーという超ハイレベルな競合がいたことで、“NBAオールクォーターセンチュリーチーム”に落選したものの、攻防兼備のビッグマン、ガーネットが上位に入った。

フランチャイズ別の歴代ベスト5など、オフシーズンならではの企画がソーシャルメディアへ頻繁に公開されているのだが、今回の「NBAオールクォーターセンチュリーチーム」は、今年ならではの企画と言えるだろう。

【動画】レブロンのキャリアトップ40プレー集はこちら！





