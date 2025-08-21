磯山さやかのデビュー25周年写真集が10月22日に講談社より発売される。本書の先行カットが8月21日発売の「FRIDAY」で公開された。

【写真】磯山さやかデビュー25周年写真集 先行カットの一部を見る

オーストラリア・ケアンズを舞台に、笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを披露した磯山さやかのデビュー25周年写真集。12月5日には、デビュー25周年写真集にプレミアム5大付録が付いた「豪華版」発売される。

このたびの「FRIDAY」では先行カットが掲載。中でもとっておきのカットが、ケアンズ市街にあるカジュアルなモーテルで窓越しに撮影された1枚だという。ベッドに横たわった磯山さやかをおさめたカットに加え、ケアンズ郊外のダイナーでハンバーガーに笑顔で頬張るカットも公開されている。

■プロフィール磯山さやか（いそやま・さやか）1983年10月23日生まれ。茨城県出身。2000年にデビュー。グラビアで人気に火が付き、バラエティやラジオで活躍するいっぽう、プロ野球などスポーツ番組のMCも務めるなど、マルチに才能を発揮。女優としても存在感を示し、今年4月クールのテレビ東京系ドラマプレミア23『夫よ、死んでくれないか』ではモラハラ夫に復讐する専業主婦を熱演し、話題を呼んだ。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）