¤Ê¤¼Ã£É®¤Ê¿Í¤è¤ê»ú¤¬²¼¼ê¤Ê¿Í¤Î¥Ï¥¬¥¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¥Ç¥¤ë¿Í¤¬¤ªÎé¾õ¤ËÅº¤¨¤ë"¸ú²ÌÈ´·²¤Î°ì¸À"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÆ¸¶ÃÒÌÀ¡Ø·èÄêÈÇ ¡Ö²Ô¤²¤ë±Ä¶È¡×¤È¡Ö¥À¥á±Ä¶È¡×¤Î½¬´·¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥Ê¥í¥°¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤ÐÌÜÎ©¤Ä
²Ô¤²¤ë±Ä¶È¤Ï±ø¤¤»ú¤Î¥Ï¥¬¥¤òÁ÷¤ê¡¢
¥À¥á±Ä¶È¤Ï¤¤ì¤¤¤Ê¥Ï¥¬¥¤òÁ÷¤ë¡£
º£¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ëÁ´À¹¤Î»þÂå¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¤Âå¤¬¥á¡¼¥ë¤äSNS¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¥¢¥Ê¥í¥°¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¦¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÎ¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡ÖÍøÍÑ¤¹¤ì¤ÐÌÜÎ©¤Ä¡×¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
²Ô¤²¤ë±Ä¶È¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¥Ä¡¼¥ë¤ò¾å¼ê¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¥Ï¥¬¥¤òÁ÷¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¹©É×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢¸òÎ®²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ÈÌ¾»É¸ò´¹¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸åÆü¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¿Í¤ÎA¤µ¤ó¤«¤é¥Ï¥¬¥¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥Ï¥¬¥¤ò¸«¤ë¤ÈËÏÊ¸»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤Ç·Ý½ÑÅª¤Ç¤¹¡£¸òÎ®²ñ¤Ç²ñ¤Ã¤¿¸å¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ï¥¬¥¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡£´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î²¿¤«ÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍâÆü¡¢B¤µ¤ó¤«¤é¥Ï¥¬¥¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤Û¤É¤ÎA¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë·Ý½ÑÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤ÇÉáÄÌ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿»ú¤â·è¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¸òÎ®²ñ¤Ç¤Ï¡¢B¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê°õ¾Ý¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢B¤µ¤ó¤«¤é¥Ï¥¬¥¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç°ìÈÖ°õ¾ÝÅª¤Ê¿Í¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Áê¼ê¤È¼«Ê¬¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò°ì¸ÀÅº¤¨¤ë
A¤µ¤ó¤ÈB¤µ¤ó¤Î¥Ï¥¬¥¤Îº¹¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
B¤µ¤ó¤«¤éÄº¤¤¤¿¥Ï¥¬¥¤Ë¤Ï¡¢»ä¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥¬¥¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Öº£ÅÙ¤Ï¤¼¤Ò·²ÇÏ¸©¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡ÖµÆ¸¶¤µ¤ó¤À¤±¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊýA¤µ¤ó¤Î¥Ï¥¬¥¤Ï·Ý½ÑÅª¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë¤âÆ±¤¸¤â¤Î¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤³¤½¡ÖµÆ¸¶¤µ¤ó¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò¡Ö»³ÅÄ¤µ¤ó¡×¡Öº´Æ£¤µ¤ó¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â½½Ê¬°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬A¤µ¤ó¤ÈB¤µ¤ó¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï±Ä¶È³èÆ°¤Ç¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿·µ¬¤Î¤ªµÒÍÍ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÎé¾õ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤±Ä¶È¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤âÎ©ÇÉ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡ÖÂçÀª¤Î¿Í¤ËÆ±¤¸¤â¤Î¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¥·¥é¤±¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤ÇÍÑ°Õ¤·¤¿°õºþÊª¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿´¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤È¼«Ê¬¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò°ì¸ÀÅº¤¨¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ï¥¬¥¤Î¸ú²Ì¤¬²¿ÇÜ¤Ë¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤«¤¯¤¤¤¦»ä¤â¥À¥á±Ä¶È»þÂå¤Ï¤ªÎé¾õ¤ò»öÌ³¤Î¿Í¤Ë´ÝÅê¤²¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿°õºþÊª¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¡¢ÆÃÄ§¤â¤Ê¤¯µ²±¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ó¤Ê»ä¤¬¹©É×¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ï¥¬¥¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É°ÕÌ£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤½¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë
Â¿¤¯¤Î±Ä¶È¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö¤ªÎé¾õ¤òÁ÷¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤Ò¤È¸ÀÅº¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö»ú¤¬²¼¼ê¤À¤·¡¢¤Ê¤ó¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤ÇÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Çä¤ì¤ë±Ä¶È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë»ú¤¬¾å¼ê¡¢²¼¼ê¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ò°ì¸À½ñ¤¯¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ï¥¬¥¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö²ñ¼Ò¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿°õºþÊª¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢º£Æü¤«¤é¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¤³¤È¤ò°ì¸ÀÅº¤¨¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤¬Âç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤È¼«Ê¬¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò
¥Ï¥¬¥¤ËÅº¤¨¤ë¡ª
¢£Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤È¤¤ËËÜ¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
²Ô¤²¤ë±Ä¶È¤Ï¸ÀÍÕ¤òµ¿¤¤¡¢
¥À¥á±Ä¶È¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤ë¡£
¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î±Ä¶È»þÂå¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ò¤ÈÁÈ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Íè¾ì¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¡Ö¼Â¤Ï¿·ÃÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤È¤ªÉ÷Ï¤¤À¤±¸«¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
»ä¡Ö¤Ï¤¤¡£¤É¤¦¤¾¡Ä¡Ä¡×
»ä¤Ï¿·ÃÛ½»Âð¤Î±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Î·ÀÌó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âÀ®ÀÓ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤¡¡Á¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëµÒ¤«¤¡¡Ä¡Ä¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æµ¤¤ÎÈ´¤±¤¿ÀÜµÒ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¿·ÃÛ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Ù²ü¿´¤Î¶¯¤¤¤ªµÒÍÍ¤ÏÇä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¤¬Çã¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙµ¡¼ï¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤òÃµ¤·¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£Çã¤¦¤â¤Î¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·Â¾¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É¤ÎÍýÍ³¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Ã´Åö¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬Çã¤¦µ¤¤òºï¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Å¹°÷¡Ö¤É¤¦¤»Çã¤¦¤Ê¤é¤³¤Á¤é¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
»ä¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ë»È¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉ¸½à¥¿¥¤¥×¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
Å¹°÷¡Ö¤Ç¤â¥á¥â¥ê¡¼¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¡¢ÃÇÁ³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¢£¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿»þ¤ÎÀ¼¤«¤±
¤½¤Î¸å¤â¼þÊÕµ¡´ï¤ä¥Í¥Ã¥È¤Î·ÀÌó¤Ê¤É¤òÇä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Ï¡Öº£Æü¤Ï²¼¸«¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤¿¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÅ¹¤ò½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
Çã¤¤¤Ë¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ò¤ß¤¹¤ß¤¹Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤ÎÅ¹°÷¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤¡¡¢Îä¤ä¤«¤·µÒ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤¡¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¡¢»ä¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÜµÒÊýË¡¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é°ã¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÈÀÜµÒ¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Í¡£¿·ÃÛ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤Î¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤¬½Ð¤Ï¤¸¤á¤¿»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÀÜµÒ¤âÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤·Ú¤ËÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿·¤·¤¤ÀÜµÒÊýË¡¤ò»î¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ðÊó¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤éÏÃ¤ò¤¤¤¤Æ¡¢²áµî¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸«ÀÑ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¡Ö°ÊÁ°¡¢¤´´õË¾¤Ë¶á¤¤¤ªÉ÷Ï¤¤Î¸«ÀÑ¤ò¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¤ªµÒÍÍ¡Ö°¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×
¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ªµÒÍÍ¤¬ÆÍÁ³¤³¤¦¸À¤¤¤À¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¡Ö¼Â¤Ï¿·ÃÛ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î±Ä¶È¤µ¤ó¤Ï¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤È¸À¤¦¤È¥¬¥é¥Ã¤ÈÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Í¡£¤½¤ÎÅÀ¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
»ä¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ªµÒÍÍ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¿®ÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿·ÃÛ¤ÎÊý¤âÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¿·ÃÛ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿·ÃÛ¤Î°Æ·ï¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤ªµÒÍÍ¤Î¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¡Ö¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤À¤«¤éÅ¬Åö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù²ü¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤«¤éËÜ²»¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤É¤ó¤ÊÈÝÄêÅª¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜ¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÜµÒ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
----------
µÆ¸¶ ÃÒÌÀ¡Ê¤¤¯¤Ï¤é¡¦¤È¤â¤¢¤¡Ë
±Ä¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
±Ä¶È¥µ¥Ý¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£´ØÅì³Ø±àÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¹Ö»Õ¡£¼ÒÃÄË¡¿Í±Ä¶È¿Íºà¶µ°é¶¨²ñÍý»ö¡£1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô½Ð¿È¡£·²ÇÏÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥à¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢±Ä¶È¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦±Ä¶ÈÊýË¡¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º7Ç¯´Ö¡¢¥À¥á±Ä¶È»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¸å¡¢¼ê»æ¤Ç¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë±Ä¶È¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë4Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤Ë¡£2006Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¸½¿¦¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ØË¬Ìä¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÇä¤ì¤ë!¡Ö±Ä¶È¥ì¥¿¡¼¡×¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÇä¤ì¤ë±Ä¶È¤ËÊÑ¤ï¤ë100¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡ØÌÌÀÜ¤Ç¤Ï¥¦¥½¤ò¤Ä¤±¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥È¥Ã¥×±Ä¶È¥Þ¥ó¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ù¡Ø¡Ö²Ô¤²¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¡×¤È¡Ö¥À¥á±Ä¶È¥Þ¥ó¡×¤Î½¬´·¡Ù¡Ø»Ä¶È¤Ê¤·¤ÇÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤ë¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤ÎÅ´Â§¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø±Ä¶È1Ç¯ÌÜ¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ø±Ä¶È¤ÎÆ¯¤ÊýÂçÁ´¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¥ê¥â¡¼¥È±Ä¶È¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¿Í¤Î48¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¡¢¡Ø»Å»ö¤Ç¤Ï¥¦¥½¤ò¤Ä¤±¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¡¢¡Ø»È¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤éÇä¾å¤²¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡ª±Ä¶È¥Õ¥ì¡¼¥º¸À¤¤¤«¤¨»öÅµ¡Ù(ÂçÏÂ½ÐÈÇ)¤Ê¤É¤¬¤ë¡£
----------
¡Ê±Ä¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È µÆ¸¶ ÃÒÌÀ¡Ë