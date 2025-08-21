Red Velvet（レッドベルベット）のJOY（ジョイ）が、1st Mini Album 『From JOY, with Love』をリリース。タイトル曲「Love Splash！」のMVに出演する日本人男性に注目が集まっている。

【動画】Red Velvetジョイ＆高野友吾のかわいすぎるコラボ／「Love Splash！」MV【写真】モデルとして活躍する高野友吾

■日本人男性が登場！Red Velvetジョイが「Love Splash！」MVを公開

「Love Splash！」MVは、友人たちと一緒に行った旅行先のビーチで偶然出会った男性に恋をしてしまう様子が色鮮やかに描かれる。男性は、ほんのり小麦色の素肌に白シャツを纏い、ビーチバレーをしている。爽やかな笑顔に加え、タンクトップ姿のシーンでは筋肉質な腕にも目を引かれるだろう。

ジョイのInstagramでは、その男性とのコラボ動画が公開。「From Love Splash! with #YUGO」というキャプションと共に、Instagramのアカウントがタグ付けされており、MVに出演する男性が日本人モデル・高野友吾であることが明かされた。

コラボ動画では、眩い太陽が降り注ぐビーチで、手ハートを投げ合いっこするなどしてはしゃぐふたり。最後はふたりでひとつのハートを作った。

SNSには、「ジョイちゃんのMVのイケメンは日本人だった！」「ジョイのMVに出てくる男の子めちゃくちゃイケメン」「え、日本人なんだ！」「マジで日本人じゃん…イケメンすぎるが」「ジョイ子のMVの彼まさかの日本人だった…！」など、驚く声が多く見られる。

■動画：Red Velvet JOY「Love Splash！」MV

■写真：モデルとして活躍する高野友吾