マクドナルドの公式Xが更新され、「LUNA SEA全メンバーCM初見リアクション集」が披露された。

【動画】マクドナルドの新CM「ルナチー」篇の再現度の高さに驚くLUNA SEAのメンバーたち

■LUNA SEA公認コピーバンド”LUNA CHEE（ルナチー）”が大反響！

8月20日から9月2日までの2週間限定で販売されたハンバーガー「チーチーダブチ（チーズチーズダブルチーズバーガー）」と「チーチーてりやき（チーズチーズてりやきマックバーガー）」。販売に合わせて、TVCM「チーチーダブチ／てりやき『LUNA CHEE』編」が公開された。

LUNA SEAの「ROSIER」ならぬ、「チーチーROSIER」を演奏する“LUNA CHEE（ルナチー）”。メンバーはボーカル・加藤清史郎、ギター・HARUTO（LUNA RIVER）、ギター・HIROTO（Alice Nine.）、ベース・ユエ（キズ）、ドラムス・響（摩天楼オペラ）で構成され、歌唱はモノマネ芸人のたむたむが担当。CM情報解禁もLUNA SEAの楽曲「4:00AM」に合わせた時間という細かさもネット上で話題となった。

さらに、CM収録のメイキングやレコーディングの様子を収めたビハインド動画も公開され、大きな反響を呼んでいる。

■再現度の高さに驚くメンバー、J「これ、うちのメンバーが弾いてるんじゃないの？

そんな中、LUNA SEAのメンバー、RYUICHI（河村隆一）、SUGIZO、J、INORAN、真矢のCM初見リアクション動画が公開された。真剣な眼差しでCMを見るメンバー。途中、完成度の高さに驚く場面や思わず笑顔になる瞬間も。

RYUICHIは「やっぱ声も似てるよ」とコメント。続けて「バンド（サウンド）が大きいと差が分かんない」とサウンドの再現度にも触れた。「もう完全に役者さんたちとかミュージシャンの方々が世界観を持ってる」と語った。

SUGIZOも「声、似てるなぁ。これRYU・・・RYUじゃないのこれ？似すぎだね」とボーカルの声がRYUICHIとそっくりなことに驚きを隠せない様子を見せた。続けて「すごい。この再現度。31年前の映像がこうやってリバイバルされるんだね。21世紀、4分の1過ぎた頃に。」と感慨深げに語る様子も。最後は「愛のこもった映像、ありがとうございます」と感謝を伝えた。

ベースのJは、CMがスタートするとすぐに「ふはは」と笑顔を見せた。続けて、「これ、うちのメンバーが弾いてるんじゃないの？ 弾いてない!? すげー」とサウンドのクオリティに驚嘆。終わった瞬間に笑顔で「いいね」の一言が。「俺たちの曲をこうやって、また楽しんでもらえるのはありがたいよね」 と嬉しそうに話す場面も。最後は「もう俺、（チーチーダブチ）しか食わないから」と宣言した。

ギターのINORANもボーカル、演奏、MVの再現度の高さに思わず「すごっ！」と一言。続けて「最高なんじゃないですか」と思わず笑みがこぼれた。そして、「本当にいいと思います。完璧です」と見終わった後に改めて太鼓判を押した。

真矢は「よくここまで再現したね。すごい！」と絶賛し、「スネアに『I am the trigger』って書いてあるところとかさ」と細かなところまで再現されていることを喜んだ。だが「ただ一つだけ『ROSIER』って、チッチッチーとか言ってたっけなぁ？」と笑いを誘う一言で締めくくった。

■『「ルナチー」完全版』が公開

そして、大反響のなか、『「ルナチー」完全版』もマクドナルド公式YouTubeチャンネルにて公開された。メイキングを交えながらも本家「ROSIER」MVを完璧に再現された動画もチェックしてみよう。