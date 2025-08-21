BTSのV（ヴィ）が日本のアウトドアメーカー・Snow Peak（スノーピーク）の告知映像に登場し、話題を集めている。

■Snow Peakアカウントに森の中のBTS V「He is Coming!」

Snow PeakのSNSアカウントにアップされた約5秒の映像では、「He is Coming!」の文字とともに、草木の中に寝そべっているようなVを描写。手前にぼんやりと映り込む左手は、親指と人差し指で何かを擦り合わせているようにも見える。静謐な森の中、ゆっくりと自然の中に佇むVの姿が切り取られた。カメラの向こう側を見ているような目線は、好奇心に満ちているようにも感じる。

この投稿のキャプションには「Snowpeak Apparelの新コレクションが近日発売予定。「Coming Soon!」と記されており、全貌の公開に期待感が高まる。

SNSでは、早くも「森のプリンスだ」「森に住む美しき妖精さん…」「国宝級のお顔が全面に見れて嬉しい」「日本生まれのブランドのモデルしてくれるの嬉しい」「健康的な体つきに似合うだろうな」「寝転がりながら手を伸ばしてくるテヒョンさんが好き過ぎる」など多くの反響が寄せられている。

■BTS V、最近はコカ・コーラのアンバサダーにも就任！