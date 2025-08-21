

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





45598.39 ボリンジャー:＋3σ(26週)

45426.81 ボリンジャー:＋3σ(13週)

45238.70 ボリンジャー:＋3σ(25日)

43987.19 ボリンジャー:＋2σ(25日)

43652.73 ボリンジャー:＋2σ(13週)

43146.40 ボリンジャー:＋2σ(26週)

43131.15 6日移動平均線

42735.67 ボリンジャー:＋1σ(25日)



42610.17 ★日経平均株価21日終値



42562.24 均衡表転換線(日足)

41878.65 ボリンジャー:＋1σ(13週)

41623.43 均衡表基準線(日足)

41484.16 25日移動平均線

40951.37 均衡表転換線(週足)

40694.41 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40232.64 ボリンジャー:-1σ(25日)

40104.57 13週移動平均線

39440.68 75日移動平均線

39423.58 均衡表雲上限(日足)

38981.12 ボリンジャー:-2σ(25日)

38483.43 200日移動平均線

38446.30 均衡表雲下限(日足)

38330.49 ボリンジャー:-1σ(13週)

38242.42 26週移動平均線

38203.00 均衡表雲上限(週足)

37729.61 ボリンジャー:-3σ(25日)

37334.58 均衡表基準線(週足)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36556.42 ボリンジャー:-2σ(13週)

35790.43 ボリンジャー:-1σ(26週)

34782.34 ボリンジャー:-3σ(13週)

33338.44 ボリンジャー:-2σ(26週)

30886.45 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 72.18(前日85.72)

ST.Slow(9日) 84.30(前日90.44)



ST.Fast(13週) 91.44(前日92.94)

ST.Slow(13週) 89.92(前日90.42)



［2025年8月21日］



株探ニュース

