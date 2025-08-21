　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


45598.39　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
45426.81　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
45238.70　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
43987.19　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
43652.73　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
43146.40　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
43131.15　　6日移動平均線
42735.67　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

42610.17　　★日経平均株価21日終値

42562.24　　均衡表転換線(日足)
41878.65　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
41623.43　　均衡表基準線(日足)
41484.16　　25日移動平均線
40951.37　　均衡表転換線(週足)
40694.41　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40232.64　　ボリンジャー:-1σ(25日)
40104.57　　13週移動平均線
39440.68　　75日移動平均線
39423.58　　均衡表雲上限(日足)
38981.12　　ボリンジャー:-2σ(25日)
38483.43　　200日移動平均線
38446.30　　均衡表雲下限(日足)
38330.49　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38242.42　　26週移動平均線
38203.00　　均衡表雲上限(週足)
37729.61　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37334.58　　均衡表基準線(週足)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36556.42　　ボリンジャー:-2σ(13週)
35790.43　　ボリンジャー:-1σ(26週)
34782.34　　ボリンジャー:-3σ(13週)
33338.44　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30886.45　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　72.18(前日85.72)
ST.Slow(9日)　　84.30(前日90.44)

ST.Fast(13週)　 91.44(前日92.94)
ST.Slow(13週)　 89.92(前日90.42)

［2025年8月21日］

株探ニュース