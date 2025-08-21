　8月21日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2821銘柄。東証終値比で上昇は1545銘柄、下落は1185銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが127銘柄、値下がりは93銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は35円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6291>　エアーテック　　　 1318　　+138（ +11.7%）
2位 <3905>　データセク　　　　 3431　　+321（ +10.3%）
3位 <260A>　オルツ　　　　　　　5.5　　+0.5（ +10.0%）
4位 <168A>　イタミアート　　 1433.1　+105.1（　+7.9%）
5位 <7208>　カネミツ　　　　　　962　　 +55（　+6.1%）
6位 <8918>　ランド　　　　　　　8.4　　+0.4（　+5.0%）
7位 <4574>　大幸薬品　　　　　　320　　 +14（　+4.6%）
8位 <6696>　トラースＯＰ　　　　548　　 +23（　+4.4%）
9位 <6069>　トレンダ　　　　　　905　　 +34（　+3.9%）
10位 <4373>　シンプレクス　　　 4750　　+165（　+3.6%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7701>　島津　　　　　　　 2861　-823.0（ -22.3%）
2位 <335A>　ミライロ　　　　　　526　　 -95（ -15.3%）
3位 <4931>　新日本製薬　　　　 2300　　-201（　-8.0%）
4位 <9610>　ウィルソンＷ　　　　168　　 -12（　-6.7%）
5位 <4005>　住友化　　　　　　400.1　 -22.7（　-5.4%）
6位 <3928>　マイネット　　　　　253　　　-6（　-2.3%）
7位 <6343>　フリージア　　　　　131　　　-3（　-2.2%）
8位 <2375>　ギグワークス　　　　271　　　-6（　-2.2%）
9位 <2342>　トランスＧＧ　　　　245　　　-5（　-2.0%）
10位 <8308>　りそなＨＤ　　　 1468.1　 -28.9（　-1.9%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　　325　　+7.7（　+2.4%）
2位 <3407>　旭化成　　　　　　 1260　 +18.0（　+1.4%）
3位 <4385>　メルカリ　　　　　 2280　 +26.5（　+1.2%）
4位 <4578>　大塚ＨＤ　　　　 8055.6　 +51.6（　+0.6%）
5位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　 2404.9　 +13.9（　+0.6%）
6位 <6361>　荏原　　　　　　 3146.1　 +17.1（　+0.5%）
7位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　 1471.9　　+7.4（　+0.5%）
8位 <7741>　ＨＯＹＡ　　　　19408.5　 +88.5（　+0.5%）
9位 <6988>　日東電　　　　　 3307.3　 +13.3（　+0.4%）
10位 <4183>　三井化学　　　　 3788.1　 +15.1（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4005>　住友化　　　　　　400.1　 -22.7（　-5.4%）
2位 <8308>　りそなＨＤ　　　 1468.1　 -28.9（　-1.9%）
3位 <5801>　古河電　　　　　　 8371　　 -81（　-1.0%）
4位 <6113>　アマダ　　　　　 1753.6　　-7.4（　-0.4%）
5位 <9020>　ＪＲ東日本　　　 3585.1　 -14.9（　-0.4%）
6位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　745.8　　-2.9（　-0.4%）
7位 <2002>　日清粉Ｇ　　　　 1790.6　　-6.9（　-0.4%）
8位 <9107>　川崎汽　　　　　 2240.1　　-8.4（　-0.4%）
9位 <6305>　日立建機　　　　 4605.1　 -13.9（　-0.3%）
10位 <5713>　住友鉱　　　　　 3743.1　 -10.9（　-0.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

