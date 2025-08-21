8月21日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2821銘柄。東証終値比で上昇は1545銘柄、下落は1185銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが127銘柄、値下がりは93銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は35円安となっている。

△PTS値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <6291> エアーテック 1318 +138（ +11.7%）

2位 <3905> データセク 3431 +321（ +10.3%）

3位 <260A> オルツ 5.5 +0.5（ +10.0%）

4位 <168A> イタミアート 1433.1 +105.1（ +7.9%）

5位 <7208> カネミツ 962 +55（ +6.1%）

6位 <8918> ランド 8.4 +0.4（ +5.0%）

7位 <4574> 大幸薬品 320 +14（ +4.6%）

8位 <6696> トラースＯＰ 548 +23（ +4.4%）

9位 <6069> トレンダ 905 +34（ +3.9%）

▼PTS値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <7701> 島津 2861 -823.0（ -22.3%）

2位 <335A> ミライロ 526 -95（ -15.3%）

3位 <4931> 新日本製薬 2300 -201（ -8.0%）

4位 <9610> ウィルソンＷ 168 -12（ -6.7%）

5位 <4005> 住友化 400.1 -22.7（ -5.4%）

6位 <3928> マイネット 253 -6（ -2.3%）

7位 <6343> フリージア 131 -3（ -2.2%）

8位 <2375> ギグワークス 271 -6（ -2.2%）

9位 <2342> トランスＧＧ 245 -5（ -2.0%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <6472> ＮＴＮ 325 +7.7（ +2.4%）

2位 <3407> 旭化成 1260 +18.0（ +1.4%）

3位 <4385> メルカリ 2280 +26.5（ +1.2%）

4位 <4578> 大塚ＨＤ 8055.6 +51.6（ +0.6%）

5位 <1605> ＩＮＰＥＸ 2404.9 +13.9（ +0.6%）

6位 <6361> 荏原 3146.1 +17.1（ +0.5%）

7位 <3092> ＺＯＺＯ 1471.9 +7.4（ +0.5%）

8位 <7741> ＨＯＹＡ 19408.5 +88.5（ +0.5%）

9位 <6988> 日東電 3307.3 +13.3（ +0.4%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <4005> 住友化 400.1 -22.7（ -5.4%）

2位 <8308> りそなＨＤ 1468.1 -28.9（ -1.9%）

3位 <5801> 古河電 8371 -81（ -1.0%）

4位 <6113> アマダ 1753.6 -7.4（ -0.4%）

5位 <9020> ＪＲ東日本 3585.1 -14.9（ -0.4%）

6位 <9501> 東電ＨＤ 745.8 -2.9（ -0.4%）

7位 <2002> 日清粉Ｇ 1790.6 -6.9（ -0.4%）

8位 <9107> 川崎汽 2240.1 -8.4（ -0.4%）

9位 <6305> 日立建機 4605.1 -13.9（ -0.3%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得



株探ニュース

