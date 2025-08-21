¾µÇ§Íßµá¤Î¶¯¤¤"¥È¥é¥ó¥×·¿"¾å»Ê¤Ë¤Ï¤Æ¤¤á¤ó¡ÄÊóÏ¢Áê¤ÎÁ°¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤Ù¤"¥´¥Þ¤¹¤ê"¥¥é¡¼¥ï¡¼¥É
¢£¾å»Ê¤Ï¤´¤¤²¤ó¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î²ñµÄ¤Ë
¤½¤ÎÆü¤ÎÄêÎã²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½20¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¡¢ÂÊ±ß·Á¤Î¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼À½¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÃæ±û¤ËºÂ¤Ã¤¿¾å»Ê¤¬¡¢¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ÈÀÓ¤äÃ£À®¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÉ¡¹â¡¹¤Ë¸ì¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¼þ°Ï¤ÎÉô²¼¤¿¤Á¤Ï²¿ÅÙ¤âð÷¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾å»Ê¤ÎÏÃ¤Ë¡¢¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ò¤ÈÄÌ¤êÏÃ¤·½ª¤¨¤ë¤È¡¢¾å»Ê¤ÏÉô²¼¤ò°ì¿Í¤º¤Ä»ØÌ¾¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ã´Åö¤¹¤ë»Å»ö¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÉô²¼¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤¬¤³¤Î»Å»ö¤ò»ä¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾å»Ê¤Ë¤ªÎé¤ò½Ò¤Ù¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÊÌ¤ÎÉô²¼¤Ï¡¢¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ä¤´È¯¸À¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¾å»Ê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÉô²¼¤â¡¢¾å»Ê¤Î¸ùÀÓ¤ò»¾¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤«¤éÈ¯¸À¤ò»Ï¤á¤¿¡£
²ñµÄ¤Ï1»þ´ÖÈ¾°Ê¾åÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢¾å»Ê¤Ï½ª»Ï¤´µ¡·ù¤Ç¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò²¿ÅÙ¤âÉâ¤«¤Ù¡¢¾Ð¤¤¤äÇï¼ê¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î²ñµÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ñµÄ¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£Éô²¼¤¬¾å»Ê¤òË«¤á¤¹¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤³¤Þ¤Ç¾å»Ê¤òÄ¾ÀÜË«¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤â»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢²ñµÄ¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤Ë¤è¤ê¡¢¾å»Ê¤Îµ¡·ù¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñµÄ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÆü¾ï¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î³ÕÎ½²ñµÄ
¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¼çºË¤·¤¿³ÕÎ½²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ª¤¤¿¤³¤È¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î³ÕÎ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³ÕÎ½²ñµÄ¤Ï¿¿·õ¾¡Éé¤Î¾ì¤À¡£ÌÇÂ¿¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤¨¤Ê¤¤¾å»Ê¤Ç¤¢¤ëÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô½ð¤ÎÀ®²Ì¤òÂ¾Éô½ð¤Î¥È¥Ã¥×¤ÎÁ°¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
³ÕÎ½¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÂçÅýÎÎ¤òË«¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎË«¤áÊý¤¬Èó¾ï¤Ë¹ª¤ß¤À¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¾è¤»¤é¤ì¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â¾åµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ê¾Î»¿¤Ï¡Ö¥´¥Þ¤¹¤ê¡×¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ëµ¤Ê¬¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¾å»Ê¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤Ï¡¢²ñµÄ¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë½á³êÌý¤ÎÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É¬¤º¤·¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤À¤±¤ò»ý¤Ä¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥´¥Þ¤¹¤êÈ¯¸À¡×¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂ¦ÌÌ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£Ë«¤á¡¦Ë«¤á¤é¤ì´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í
¤Þ¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖË«¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ÏÆü¾ïÅª¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢Ë«¤á¤¿¤êË«¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤Þ¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐË«¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ë½Ð¤¯¤ï¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¤½¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤«¡Ö¤½¤Î·¤¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤³¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡ÖË«¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¸ý¤Ë¤¹¤ë½¬´·¤À¡£½÷ÀÆ±»Î¤¬¤¹¤ì°ã¤¤¤¶¤Þ¤Ë¡ÖÈ±¤Î¿§¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤«¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¡¢¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¾ìÌÌ¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤¿Â¦¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¡¢¤¿¤À¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥¥å¡¼¡×¤ÈÊÖ¤¹¤À¤±¤À¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¡ÖÊ¸²½¡¦½¬´·¡×¤ò»ý¤Ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤òË«¤á¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥´¥Þ¤¹¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½ã¿è¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»ä¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ç¤âÆ±¶ÈÂ¾¼Ò¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¥ê¥Ý¡¼¥È¤ÎÆâÍÆ¤òË«¤á¤é¤ì¤¿»þ¡¢¤½¤ì¤ò¤ªÀ¤¼¤À¤È¤Ï´¶¤¸¤º¡¢¼«Á³¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤¨¤¿¡£
¢£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×
°ìÊý¡¢Ë«¤á¤ë¹Ô°Ù¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¡È¥´¥Þ¤¹¤êÅª¡É¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò¹þ¤á¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¾å»Ê¤Îµ¡·ù¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤ê¡¢²ñµÄ¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î³ÕÎ½¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ÏÂçÅýÎÎ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯¸½ºß¤ÎÃÏ°Ì¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·ù¤ï¤ì¤ÆÊóÉü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î»öÂÖ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£½ã¿è¤ËÂçÅýÎÎ¤ò¿®¤¸¡¢ÃéÀ¿¿´¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î³ÕÎ½²ñµÄ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î³ÕÎ½¤¬¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î¡È°·¤¤Êý¡É¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÉ½¾ð¤ÏÈó¾ï¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Ç¡¢´é¤ò¸«¤ì¤Ðµ¡·ù¤ÎÎÉ¤·°¤·¤¬½Ö»þ¤Ë¤ï¤«¤ë¡£¥´¥Þ¤¹¤êÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ´ò¤·¤¤¤È¤¤Ï¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
³ÕÎ½¤¿¤Á¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÀ³Ê¤â¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¡Ö¾µÇ§Íßµá¤¬¶¯¤¤¡×¡Ö¹¶·âÅª¡×¡ÖÌÜÅªÃ£À®¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤ë¤³¤È¤â¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÉÁ¼Ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼þÊÕ¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÏË«¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¡ÖÃ¯¤â¼«Ê¬¤òÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤â¤¢¤ë¡£ÂçÅýÎÎ¤ÈÄ¾ÀÜ²ñÏÃ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Î¤¢¤ë³ÕÎ½¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾µÇ§Íßµá¤Î¶¯¤µ¤ò¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¹ª¤ß¤Ê¡È¥´¥Þ¤¹¤ê¡É¤Î¼êË¡
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢³ÕÎ½¤Î¥´¥Þ¤¹¤êÈ¯¸À¤Ï¡¢¤³¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¾µÇ§Íßµá¤ËÄ¾ÀÜÆ¯¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ÕÎ½¤¿¤Á¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÎÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡´¶¼Õ¡¢¢´¶ÌÃ¡¢£¸ùÀÓ¤Ø¤Î¾Î»¿¤òËÜ¿Í¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÌÀ³Î¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï°ì¸«¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢Ê¸¾Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä¾ÀÜ¡¢¼«Á³¤Ê·Á¤Ç¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò½¬´·²½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡´¶¼Õ¡§¾Î»¿¤òµá¤á¤ë¾å»Ê¤Ë¶Á¤¯
³ÕÎ½¤Î¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢ËÜ¿´¤À¤í¤¦¡£Èà¤é¤Ï¡¢È¯¸À¤ÎËÁÆ¬¤ÇÂçÅýÎÎ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤·¹¸þ¤Î¤¢¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤òËÁÆ¬¤Ç½Ò¤Ù¤ë¤Î¤¬ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤À¤«¤é¤À¡£¼ÂºÝ¡¢Èà¤é¤¬³ÕÎ½¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤â¤Ã¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö´¶¼Õ¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¶¯¤¯¶Á¤¯¡£
³ÕÎ½¤«¤é¡Ö»ä¤Ë¤³¤Î»Å»ö¤òÇ¤¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Âç¤¤¯²¿ÅÙ¤âð÷¤¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÁÆ¬¤ÇÉÁ¼Ì¤·¤¿³ÕÎ½²ñµÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢³ÕÎ½¤«¤é¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤ª¤è¤½35²ó¤âÈ¯¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ºÇ¶á¡¢¤³¤Î¡Ö´¶¼Õ¡×¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤³¤Î¼êÃÊ¤ÎÍ¸úÀ¤òºÇ½é¤«¤éÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2·î28Æü¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¸·¤·¤¯ÈóÆñ¤µ¤ì¡¢Î¾¼Ô¤Î´Ö¤Ç·ã¤·¤¤¸ýÏÀ¤¬¤ª¤³¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¤ª¤è¤½È¾Ç¯¸å¤Î8·î18Æü¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï²ñÃÌ¤ÎËÁÆ¬¡¢1Ê¬´Ö¤ÎÈ¯¸À¤Ç9²ó¤â´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤Ë²¿ÅÙ¤âÂç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¡¢È¾Ç¯Á°¤Î²ñÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Þ¤Ç¸«¤»¤¿¡£¡ÖÃ¯¤â¼«Ê¬¤òÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Î¸ú²Ì¤Ï¤Æ¤¤á¤ó¤Ë¸ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£¢´¶ÌÃ¡§¡ÖË«¤á¤é¤ì¾å¼ê¡×¤Ë¤Ï¸ú²ÌÅª
Éô²¼¤¬¾å»Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ä¤´È¯¸À¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¾å»Ê¤¬¡ÈË«¤á¤é¤ì¾å¼ê¡É¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖË«¤á»¦¤·¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ë«¤á¤é¤ì´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¾Î»¿¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡ÖË«¤á¤é¤ì¾å¼ê¡×¤À¡£¤«¤Ä¤ÆÀ¯¸¢1´üÌÜ¤Î»þ¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¹â´±¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏË«¤á¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ®¼Ô¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏË«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¡¢¤à¤·¤í¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Ë«¤á¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î¤¦¤Ê¤º¤¡¢¾Ð´é¡¢¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ë«¤á¤é¤ì¾å¼ê¤Ê¾å»Ê¤ÎÅµ·¿Åª¤ÊÈ¿±þ¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¢£¥¥é¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×
¤½¤Î¤¿¤á³ÕÎ½¤¿¤Á¤Ï¡¢²¿¤Î±óÎ¸¤â¤Ê¤¯¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤òË«¤á¡¢¾ï¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¡£³ÕÎ½²ñµÄ¤Ç¤Î¥´¥Þ¤¹¤êÈ¯¸À¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿Ã±¸ì¤òÄ´¤Ù¤¿¤¬¡¢³ÕÎ½¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎà¤¤¤Þ¤ì¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¿ô»ú¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¥é¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤ÆÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢££¸ùÀÓ¤Ø¤Î¾Î»¿¡§¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤Ç¼¨¤¹
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤â¤Ã¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢½½Ê¬¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¡Ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡Ë¤½¤ì¤Ï»ä¤Î¼êÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê¾å»Ê¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³ÕÎ½¡ÊÉô²¼¡Ë¤«¤é¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤òÄó¼¨¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê´î¤Ó¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢³ÕÎ½¤Ï¿ô»ú¤ä¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ°Õ¤·¡¢ËÜ¿Í¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢2²¯5800Ëü¿Í¤ÎÌ¿¤¬µß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÉÔÅö¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í47¿Í¤¬²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¤Î¤Ï³ÕÎ½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³°¹ñ¼óÇ¾¡¢´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤é¤«¤é¤Î¾Î»¿¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£NATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤Î¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿NATO¼óÇ¾²ñµÄÄ¾Á°¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤ò¹¶·â¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Î»¿¤¹¤ë½ñ´Ê¤òÂçÅýÎÎ¤ËÁ÷¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¦´º¤Ê¹ÔÆ°¤ÏÃ¯¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²æ¡¹Á´°÷¤¬¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿¡£
NATO¼óÇ¾²ñµÄ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎËÜ¿Í¤ÎÁ°¤Ç»¿¼¤òÁ÷¤êÂ³¤±¡¢¡Ö¤³¤Ó¤Ø¤Ä¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊó¤¸ÈãÈ½¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î¥´¥Þ¤¹¤êÈ¯¸À¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Îµ¡·ù¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯NATO¼óÇ¾²ñµÄ¤ò¤Ä¤Ä¤¬¤Ê¤¯½ª¤ï¤é¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¢£1´üÌÜ¤Ï²òÇ¤¤ä½ÍÀ¶¿Í»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤À
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢1´üÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¼Ç¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿³ÕÎ½¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£À¯ÉÜ¹â´±¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÍÀ¶¿Í»ö¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
2´üÌÜ¤Ç¤â¡¢¼«¤éÇ¤Ì¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹â´±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï½ÍÀ¶¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«¤é¤¬Ç¤Ì¿¤·¤¿³ÕÎ½¤Ë¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÁ´¤¯¼ê¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢³ÕÎ½¤¬¡¢´¶¼Õ¤ä´¶ÌÃ¿´¡¢¸ùÀÓ¤òÄ¾ÀÜ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ï¾åµ¡·ù¤À¡£¡Ö¥´¥Þ¤¹¤êÈ¯¸À¡×¤È¸Æ¤Ù¤Ð¶Á¤¤Ï°¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Éô²¼¤Î¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾å»Ê¤Îµ¡·ù¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢²ñµÄ¤¬±ß³ê¤Ë¿Ê¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤À¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
----------
°¤Éô µ®¹¸¡Ê¤¢¤Ù¡¦¤¿¤«¤¢¤¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
2000Ç¯¡¢ÊÆ¹ñ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤Ë½êºß¤¹¤ëÂç³Ø±¡¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç³Ø¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¹ñºÝ´Ø·¸Âç³Ø±¡Â´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢Æü·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶É¤Ë¤Æ20Ç¯°Ê¾å¡¢¹ñºÝ´Ø·¸¤ÎÊóÆ»¤Ë·È¤ï¤ë¡£¤³¤Î´Ö¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡¦¹ñÌ³¾Ê¡¦¹ñËÉÁí¾Ê¡¦ÊÆ¹ñµÄ²ñ¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüÊÆ´Ø·¸¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà¤·¡¢6´üÏ¢Â³¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁªµó¡¢¥Ö¥Ã¥·¥å¡¢¥ª¥Ð¥Þ¡¢¥È¥é¥ó¥×¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤È¤¤¤¦4¿Í¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤ÎÆ±¹Ô¼èºà¡Ê·×40²ó°Ê¾å¤Î³¤³°Ë¬Ìä¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢1´üÌÜ¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ò¼èºà¤¹¤ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤«¤ÄÆüËÜ¿Í¤ÇÍ£°ì¤Î²ñÄ¹¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤È³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¸ò¾Ä¤ÈÄ´À°¤òÃ´Åö¡£2025Ç¯4·î¤è¤ê¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¡£
----------
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È °¤Éô µ®¹¸¡Ë