「今日好き」清水あす香、キャミトップスで大胆肌見せ「美しい」「肌綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/08/21】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた清水あす香が、自身のInstagramを更新。キャミソール姿のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女、大胆肌見せコーデ
清水は「青島行ってアサイー食べた」とコメントし、白いキャミソール姿でアサイーボウルを持つオフショットを公開。美しい肌をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「美しい」「可愛すぎる」「天使」「スタイル抜群」「肌綺麗」「センスも素敵」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。清水は「セブ島編」「プーケット編」「卒業編2025inシンガポール」に出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
