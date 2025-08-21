「今日好き」榊原樹里、新ヘア披露 レイヤー＆カラーでイメチェン「印象変わる」 の声
【モデルプレス＝2025/08/21】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里が20日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。
【写真】「今日好き」出身ギャル、レイヤー×カラーでガラリイメチェン
榊原は「NEWhair」「色も変えてレイヤー入れてもらった」とコメントし、新しいヘアスタイルを披露した。レイヤーカットが効いたロングヘアにカラーリングも施された印象的な仕上がりで、アッシュカラーのグラデーションとなっていたこれまでのロングヘアとは異なる雰囲気を見せている。
この投稿に、ファンからは「可愛いレイヤー！！」「印象変わる」「素敵」「似合ってる」「おしゃれ」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
◆榊原樹里、新しいヘアスタイルを披露
