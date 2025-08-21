ÎëÌÚ°¡Èþ¡¢3ºÐËö¤Ã»Ò¤ò´é½Ð¤· »Ò¤É¤â3¿Í¤È¤Î¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥ÉËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/21¡Û²Î¼ê¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¤¬8·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£»Ò¤É¤â3¿Í¤È¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚ°¡Èþ¡¢Ëö¤Ã»Ò´é½Ð¤·¤Î¥×¥é¥Ù²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢É±¤µ¤ó¤¬3ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç¹¥¤¤Ê¥¥Æ¥£¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡×¤ÈËö¤Ã»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤óÃ£¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾å¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¶¨ÎÏÅª¤ÊÍÍ»Ò¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ëÌ¼¤Î»Ñ¤ä¡¢»Ò¤É¤â3¿Í¤ÈÎëÌÚ¤¬°ì½ï¤ËÂç¤¤Ê°Ø»Ò¤Ë¹ø³Ý¤±¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÌë¤Ë¤Ï¡¢É±¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤óÃ£¤¬ÍÈ¤²¤ë°Ê³°¤Î¹©Äø¤òÁ´Éô¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È·»Äï¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²ÈÂ²°¦´¶¤¸¤ë¡×¡Ö·»ÄïÃçÎÉ¤·¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö3ºÐ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£2017Ç¯1·î¤ËÄ¹ÃË¡¢2020Ç¯2·î¤Ë¼¡ÃË¡¢2022Ç¯8·î¤ËÂè3»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡ÎëÌÚ°¡Èþ¡¢Ëö¤Ã»Ò¤Î3ºÐÃÂÀ¸Æü¤ò²ÈÂ²¤Ç½ËÊ¡
