ド軍28歳右腕は“期待外れ”「スター選手とは程遠い」トレード加入もマイナー降格「修復不可能な状態になっていた」

トレードで獲得したディアスは期待に応えられていない(C)Getty Images

ドジャースは現地時間8月20日、5月にレッズからトレードで獲得したアレクシス・ディアスを3Aに降格。代わって、夏のトレード期限で獲得したポール・ジャーベイスのメジャー昇格を発表した。ジャーベイスは同日のロッキーズ戦に即登板。2イニング1失点という内容だった。

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、「ドジャースの投手陣は入れ替わりが続いている」とし、2023年にレッズで37セーブを挙げ、オールスターゲームにも出場したディアスだったが、ドジャースに移籍後9試合に登板して1勝0敗、防御率5.00の成績だった。

28歳の右腕は昨季も28セーブを挙げたが、記事では、今季は「スター選手とは程遠い成績だ。シーズン序盤は苦戦し、レッズでは防御率が12.00まで上昇した。その後は3Aに降格し、最終的にはトレードされた」と記し、ドジャースに今季途中で移籍し、新天地で再起を図れるか期待されたが、ここまでは結果を残せていない。